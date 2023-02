Bombeiros fazem captura de animal em situação de risco

Poços de Caldas, MG – O Corpo de Bombeiros Militar de Poços de Caldas foi acionado na tarde desta quinta-feira para ocorrência de captura de animal em risco.

No local, os militares se depararam com um Urutau, ave endêmica da região. O animal não apresentava ferimentos aparentes, porém não estava voando. Dessa forma, foi feito contato com médicos veterinários parceiros da corporação em busca de orientação, sendo que uma médica veterinária se ofereceu para realizar uma avaliação no animal.

A ave foi levada para a clínica particular e foi verificado que estava com lesões neurológicas possivelmente decorrentes de um choque contra algum objeto, o que justifica a dificuldade de voar.

O urutau foi deixado aos cuidados da médica veterinária que irá providenciar o devido encaminhamento após o restabelecimento da mesma.