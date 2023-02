Chico Rei inicia curso para capacitar empreendedores negros

Poços de Caldas, MG – O Centro Cultural Afro-Brasileiro Chico Rei deu início ao curso ‘Impulso para o Afroempreendedorismo’ para capacitar empreendedores negros e de grupos minoritários, como a população LGBTQIA+. A iniciativa é apoiada pelo Instituto Alcoa, por meio do Programa de Apoio a Projetos Comunitários 2022.

A aula inaugural, realizada no dia 24 de janeiro, contou com a participação dos 26 alunos selecionados através de edital, além de representantes da instituição e de organizações parceiras, como Fabio Costa, analista de Relações Externas e Comunicação da Alcoa Poços de Caldas.

“É muito gratificante acompanhar o início desse projeto, que busca gerar trabalho e renda para empreendedores locais a partir de uma jornada de aprimoramento, desenvolvimento e troca de experiências, alinhado aos Valores da Alcoa: ‘Agir com Integridade, Trabalhar com Excelência, Cuidar das Pessoas e Liderar com Coragem’, transformando potencial em progresso verdadeiro”, disse Costa.

Previsto para terminar em abril deste ano, o curso terá encontros semanais, totalizando 90 horas-aula, distribuídas em 4 módulos, que vão abordar temas relacionados à gestão organizacional, vendas, comunicação e gestão financeira. Ao final da formação, serão selecionadas 5 pessoas para receberem mentorias exclusivas e microcréditos para investirem em seus próprios negócios.

Entre as alunas está Domênica Elizeu, que atualmente trabalha como motorista de aplicativo. “Foi uma experiência surreal e sensacional”, comentou sobre o primeiro dia. “É como se surgisse uma luz em minha mente com a oportunidade de tornar realidade ideias que são apenas sonhos.”

Para a presidente do Chico Rei, Thais Costa, a iniciativa é uma das mais importantes desde a fundação da instituição. “O ‘Impulso para o Afroempreendedorismo’ é, sem dúvidas, um marco na história do Chico Rei, que completa 60 anos em 2023. Então, estamos muito felizes com toda a repercussão do projeto, que está em consonância com pautas debatidas no cenário nacional e que são necessárias e urgentes para desenvolver a população negra e combater a desigualdade racial e outros tipos de preconceito”, afirmou.