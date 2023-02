Departamento de futsal da Caldense realiza encontro de veteranos do futsal

Poços de Caldas, MG – Foi realizado na noite de terça-feira (31) no Ginásio Ronaldo Junqueira um encontro de atletas veteranos do futsal. Duas equipes internas do clubes se enfrentaram, a equipe denominada Caldense venceu a Veterana por 4 a 3.

Os gols da Caldense foram marcados por Delay (2), Rubimar e Paulo Sock; Maurinho, Marquinhos e Salomão descontaram para a Veterana.

De acordo co m o diretor de futsal, Melotto. “O motivo desse encontro foi a reativação da equipe de futsal 50+ do clube para um torneio municipal desta categoria, com provável início para o mês de fevereiro, com outras equipes da cidade”.

A partir desse ano haverá atividades toda semana nas categorias 30+, 40+ e 50+, juntamente com o time adulto, que terá início em fevereiro.

Renan Muniz / Caldense