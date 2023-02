Governo de Minas anuncia novo modelo para o Transporte Escolar

Belo Horizonte, MG – O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, anunciou mudanças no modelo de repasse de recursos da Secretaria de Estado de Educação (SEE-MG) aos municípios para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE). O novo modelo entrará em vigor neste ano e visa melhorar a qualidade do transporte escolar para garantir o acesso e a permanência dos estudantes nas escolas estaduais. O montante de recursos para o PTE aumentará para R$ 800 milhões este ano, representando um aumento de 60% em relação a 2022. As mudanças consistem em levar em conta a quilometragem percorrida por dia, ao invés de dados per capita por aluno. Outros fatores, como tipo de via, modelo de veículo, capacidade de carga e número de alunos da Educação Básica também serão considerados. Cerca de 281 mil estudantes residentes na área rural serão beneficiados pelo transporte escolar este ano.