Oposição mostra força em eleição do Senado

Brasiília, DF – O resultado da eleição para presidente do Senado mostrou a força do bolsonarismo, mesmo após a derrota de Jair Bolsonaro nas eleições presidenciais de 2022. O adversário de Rodrigo Pacheco, o atual presidente, na disputa, Rogério Marinho, teve 32 votos. Pacheco foi reeleito com 49 votos, 17 a mais do que o esperado, graças ao apoio inédito do PT. A oposição agora tem mais do que o necessário para pedir a abertura de uma CPI ou pressionar a presidência na Casa. Se houver dissidência na base do governo, será preciso negociar com a oposição. Marinho disse que sua função é fiscalizar e estabelecer debates com o governo.

O que dá para analisar num primeiro momento é que a situação não deverá ter uma vida fácil com aprovações de projetos tranquilas. Os dois lados estão no limite qualquer dissidência define a situação política no Senado. Neste cenário para a situação é mais complicada porque pode ficar refém de interesses.