Parlamento Jovem 2023 contará com 11 escolas de Poços de Caldas

Poços de Caldas, MG – A Escola do Legislativo da Câmara de Poços já iniciou os preparativos para a edição 2023 do Parlamento Jovem de Minas. Onze instituições de ensino do município se inscreveram para o projeto, que terá como tema Jovem e Mercado de Trabalho, dividido nos subtemas “Desenvolvimento econômico e geração de trabalho”, “Escolaridade e qualificação profissional” e “Jovens em situação de vulnerabilidade e inclusão no trabalho”.

Participam do PJ neste ano Escola Estadual David Campista, Escola Estadual Dr. João Eugênio de Almeida, Escola Estadual Dr. Edmundo Gouvêa Cardillo, Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio – Padrão, Escola Estadual Professora Cleusa Lovato Caliari, Colégio Sete de Setembro – COC, IFSULDEMINAS, Escola Profissional Dom Bosco, Colégio Nini Mourão, CEPOC – Centro Educacional Poços e Colégio Jesus Maria José.

Na edição de 2023, haverá uma ampliação do número de participantes, passando de 80 para 100 vagas. Outra novidade é a realização do Encontro Regional em Poços de Caldas, que acontecerá no mês de maio e receberá estudantes de 19 cidades do sul e sudoeste de Minas. Estão previstas, também, além das atividades municipais, a Plenária Microrregional, no mês de julho, a Plenária Regional, em agosto, e Plenária Estadual, em setembro.

Cada escola poderá inscrever até nove estudantes para as oficinas, que acontecem de março a junho. Na próxima sexta-feira (03), os professores que atuarão como monitores participarão de uma formação online. “Serão apresentadas as diretrizes e etapas do projeto, além de uma explanação sobre o papel do professor no levantamento de demandas e elaboração das propostas pelos estudantes. Também serão agendadas as mobilizações dos alunos, que acontecem entre os dias 06 a 24 de fevereiro. Vale sempre ressaltar a importância da atuação dos professores no projeto, começando pela mobilização e inscrição dos participantes. O trabalho do diagnóstico local que fazem junto aos estudantes é fundamental para que estes elaborem as propostas que serão votadas na Plenária Municipal”, ressaltou Tais Ferreira, diretora da Escola do Legislativo e coordenadora do projeto.

Outro evento importante é a formação de coordenadores do Polo Sudoeste, que será realizada em Juruaia, no dia 08 de fevereiro, e será ministrada pelos coordenadores Tais Ferreira e Pedro Alves (Guaxupé). O encontro tem como objetivo orientar os coordenadores das Câmaras sobre a implantação e realização da etapa municipal do PJ Minas, abordando desde a regulamentação do projeto até a realização das Plenárias. Também estará presente neste dia a professora Dra. Cristina Lúcia Janini Lopes, do IFSULDEMINAS de Muzambinho, que falará sobre o tema desta edição.

Para Tais, essa capacitação tem sido muito importante na condução do projeto. “Já é o terceiro ano que a capacitação acontece e temos colhido bons frutos no Polo. É um momento de troca de experiências entre veteranos e novos coordenadores, que chegam muitas vezes sem uma visão mais ampla do projeto. No encontro, a coordenação regional pode auxiliar os municípios na elaboração do seu calendário de atividades e no planejamento das oficinas, além de ensinarmos a dinâmica de votação das propostas. Já tivemos um encontro de coordenadores de todo o estado de Minas, no final de 2022, para alinhar todas essas questões”, contou.

O Polo Sudoeste continua sendo coordenado pelos municípios de Poços de Caldas e Guaxupé e será composto por 19 municípios: Albertina, Alpinópolis, Bandeira do Sul, Bom Jesus da Penha, Botelhos, Cabo Verde, Cássia, Carmo do Rio Claro, Guaranésia, Guaxupé, Itaú de Minas, Juruaia, Muzambinho, Nova Resende, Passos, Poços de Caldas, Pratápolis, São Pedro da União e São Sebastião do Paraíso.