Ruas do Jardim Centenário recebem novo asfalto

Poços de Caldas, MG – A Secretaria Municipal de Obras retomou o cronograma de asfaltamento das vias da cidade. A ação sofreu atraso por causa do longo período de chuvas. Nesta semana, estão sendo asfaltadas as ruas do bairro Jardim Centenário, na zona leste da cidade.

Nesta quinta-feira (2), as máquinas passaram pelas ruas Luís Zangiacomi e Ione de Castilho Souza. “Todas as ruas do bairro vão receber novo asfalto”, informa o secretário adjunto de Obras, Tiago Cavelagna.

O cronograma de pavimentação e manutenção das ruas vai contemplar bairros de todas as regiões da cidade.