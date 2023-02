Midea aguarda estiagem para inicio de obras em Pouso Alegre

A Midea, uma das maiores indústrias de eletroeletrônicos do mundo (foto), somente está aguardando o período de estiagem para iniciar a construção da sua fábrica de eletrodomésticos em Pouso Alegre. Serão investidos R$ 580 milhões no projeto que vai gerar 500 empregos diretos no município. A indústria de eletroeletrônicos anunciou a chegada ao Estado há quase um ano. A empresa adquiriu um terreno de 200 mil metros, às margens da rodovia Fernão Dias, no bairro Algodão e prevê criar 500 empregos com suas operações. Já o faturamento está estimado em R$ 700 milhões. (Diário Regional – Pouso Alegre)

O Trilhas de Futuro está de volta. Os interessados em participar do programa já podem se inscrever em um dos 77 cursos técnicos gratuitos oferecidos nesta edição. O Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Educação, abriu 40 mil novas vagas, distribuídas em instituições de ensino públicas e privadas. Para o Norte de Minas, foram reservadas 5.240 vagas em diversos cursos nos municípios de Montes Claros, Bocaiúva, Brasília de Minas, Coração de Jesus, Janaúba, Januária, Mato Verde, Monte Azul, Porteirinha e São Francisco. (Jornal de Notícias – Montes Claros)

A convite da Diretoria Regional de Desenvolvimento Social de Ituiutaba, com o apoio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Ituiutaba, Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social participou do I Grupo de Trabalho com gestores e técnicos municipais do SUAS de 2023, com o tema Acompanhamento Familiar. Durante a reunião o tema foi abordado de forma prática e objetiva. Trazendo para a realidade de cada município os desafios e oportunidades alcançadas através de um acompanhamento familiar sistêmico e eficaz. (Gazeta Pontal de Minas – Ituiutaba)

Com atuação pautada pelo desenvolvimento sustentável, a Mineração Usiminas, por meio do Instituto Usiminas, chegou mais longe em 2022, fortalecendo seu papel de empresa socialmente responsável. Mais de 36 mil pessoas foram beneficiadas em espaços culturais patrocinados e projetos parceiros nas cidades de Itatiaiuçu, Mateus Leme, Igarapé e Itaúna, na Região da Serra Azul. Praças, quadras, centros comunitários, entidades sociais e espaços culturais foram movimentados pelos quase 40 projetos incentivados por meio de renúncia fiscal da Mineração Usiminas ou iniciativas do Instituto Usiminas, no ano passado. (Integração – Itaúna)

A Semana Nacional da Conscientização da Gravidez na Adolescência acontece entre os dias 1º e 8 de fevereiro, sendo repetida todos os anos. De acordo com a equipe de profissionais do Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para a Saúde (CIDACS-Fiocruz), as yaxas vêm reduzindo gradualmente, mas, ainda se mantém em níveis preocupantes. A data, instituída por Lei, tem o objetivo de disseminar informações sobre medidas preventivas e educativas que contribuam para a redução da incidência da gravidez na adolescência. (Correio Online – Conselheiro Lafaiete)

Foi realizada no Gabinete do prefeito Renato Carvalho uma reunião com o intuito de apresentar projeto para modernização da iluminação pública de Araguari, este que será enviado à Câmara Municipal para apreciação. O projeto, que está sendo estruturado pela Caixa Econômica Federal, prevê a modernização de 100% do parque de iluminação da cidade, sua manutenção e atendimento com qualidade ao cidadão, através de uma Parceria Público-Privada (PPP). Nesta primeira fase do projeto, estão sendo desenvolvidos os estudos que indicarão a melhor solução para o Município. (Gazeta do Triângulo – Araguari)

A Associação Comunitária do Bairro São Cristóvão realizou a doação de cerca de 80 livros para a biblioteca do presídio de Ouro Preto. A iniciativa visa colaborar com a ressocialização dos indivíduos privados de liberdade. Por meio de um ofício, o diretor-geral do presídio, Vanderlei José Vieira Júnior, agradeceu a doação. O coordenador da associação, Geraldo de Jesus Diniz, explicou que a iniciativa surgiu após um dos membros da associação, que é agente penitenciário contar sobre o interesse da coordenação do presídio em montar uma biblioteca para os IPLs. (O Liberal – Ouro Preto)

Um dos maiores pontos de encontro do produtor de café do Sul de Minas Gerais e da média mogiana do estado de São Paulo, a Femagri (Feira de Máquinas, Implementos e Insumos Agrícolas da Cooxupé) confirma a presença da tradicional Fazendinha. Neste espaço, em que a sustentabilidade será o tema central da edição 2023, os cafeicultores terão acesso às tecnologias de maior evidência da cafeicultura atual, assim como novos conhecimentos para promover boas práticas agrícolas e ações sustentáveis em suas propriedades e nas lavouras. A Feira é voltada para os produtores cooperados da Cooxupé e acontecerá nos dias 8, 9 e 10 de fevereiro, em Guaxupé/MG. (Revista Midia Brasil – Guaxupé)

