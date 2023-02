Polícia prende suspeitos de furto e receptação em Poços de Caldas

Poços de Caldas, MG – A Polícia Militar em Poços de Caldas prendeu dois homens suspeitos de furto e receptação em um estabelecimento comercial em construção. Um dos suspeitos confessou ter arrombado o local na madrugada do dia 03/02 e ter vendido os materiais roubados a outra pessoa. Com as informações, os policiais localizaram a segunda pessoa e prenderam ambos. Eles foram encaminhados à delegacia juntamente com os materiais apreendidos. O autor de receptação é um homem de 58 anos sem profissão informada e o autor de furto é um homem de 22 anos também sem profissão informada. A vítima é um homem de 44 anos.