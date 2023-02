Charanga dos Artistas divulga homenageados do Carnaval 2023

Poços de Caldas, MG – Depois de dois anos, a Charanga dos Artistas volta a brilhar no Carnaval poços-caldense, reunindo companhias teatrais locais e bonecos gigantes em uma grande celebração da arte e da cultura, ao som da Banda do Miguelzinho, com as tradicionais marchinhas. Para marcar a volta da mais tradicional festa popular do país, a Charanga dos Artistas 2023 promete muitas novidades para este carnaval do reencontro que, segundo os integrantes, será com força total.

Neste ano, a Charanga vai homenagear, especialmente, os mestres da cultura tradicional de Poços de Caldas. Bonecos de Dona Orlanda, Seu Joaquim, Seu Pedro Caiapó e Seu Luiz Siqueira, além de Pedro Botelho, Bufão, Aldir Blanc e Ramon Valdés se misturam a 17 grupos teatrais, de circo e dança, levando alegria, vibração e criatividade para o Parque José Affonso Junqueira, de 18 a 21 de fevereiro (sábado a terça-feira), das 16h às 19h. Antes, na sexta-feira (17), a Charanga anima a entrega da chave da cidade ao Rei Momo Marco Oliveira, nas escadarias da Prefeitura, às 18h, seguida por Cortejo até o Parque José Affonso Junqueira, abrindo oficialmente a folia.

História

Desde 2001, o Carnaval de Poços de Caldas conta com a irreverência da Charanga dos Artistas, que reúne companhias teatrais locais e bonecos gigantes, ao som da Banda do Miguelzinho, com as tradicionais marchinhas carnavalescas. Queridíssima do público, a Charanga é garantia de diversão para toda a família durante todos os dias de Carnaval.

Criada como forma de unir a classe artística para reverenciar personalidades locais, nacionais e internacionais, a Charanga resgata a alegria do “brincar carnaval”, ao mesmo tempo em que traz para a festa momesca ícones da literatura, do cinema, da música e personagens que se destacaram em diversas áreas de atuação. Além das marchinhas e da caracterização dos artistas, bailarinos e bonecos, o diferencial da atração é a interação com o público, que é parte fundamental do espetáculo.

Novidades

O concurso Baranga da Charanga vai mudar de nome e de características em 2023 e passa a se chamar “Bufão da Charanga”. Durante as reuniões desse ano, foram tomadas decisões importantes para o projeto, que vão ao encontro das mudanças que vêm ocorrendo no mundo. Os participantes destacam que o artista, além de ser um agente da diversão, é também um ser político. E, por isso, a primeira decisão tomada conjuntamente foi a exclusão de temas e músicas que induzem ao racismo, machismo e opressão a minorias.

Para o artista Gabriel Solanno, a mudança é de grande relevância. “Eu acho muito importante e válida a retirada do concurso, pois já não é mais bem visto tratar certas coisas como piada. A Baranga da Charanga foi criada com um intuito de divertir o público, mas hoje vemos que não se encaixa mais nos nossos princípios. Fazer chacota com minorias, etnias, raça, sexualidade não é mais uma coisa que cabe na nossa sociedade”, ressalta.

Homenagens

Nesta edição, os tradicionais bonecos da Charanga reverenciam grandes mestres da cultura popular da cidade: os saudosos Seu Joaquim (Joaquim José da Cruz, mestre Moçambique, falecido em 2021), Seu Pedro Caiapó (Pedro Antônio Ramos, chefe do Grupo de Caiapós do São José, falecido em 2013), Seu Luiz Siqueira (Luiz Siqueira, Rei Congo, falecido em 2019) e Dona Orlanda da Conceição, mestre da Cultura Popular pelo Ministério da Cultura e Capitã do Terno de Congo Santa Bárbara e São Gerônimo que, aos 95 anos, vai poder prestigiar a homenagem.

Entre os homenageados pelos bonecos gigantes da Charanga também está o grande letrista e compositor Aldir Blanc, falecido em maio de 2020, aos 73 anos, em decorrência da Covid-19. Em 50 anos de atividade, escreveu seu nome entre os maiores da Música Popular Brasileira, nome que também batizou a Lei de Emergência Cultural, criada para auxiliar artistas e fazedores de cultura durante a pandemia da Covid-19.

Bonecos

Aldir Blanc

Bufão

Ramon Valdés

Dona Orlanda da Conceição

Pedro Botelho

Seu Joaquim

Seu Luiz Siqueira

Seu Pedro Caiapó

Grupos

– CachorroLoco Produções – Gabriel Solano e Felippe Figueiredo – homenagem a Sociedade Protetora dos Animais.

– Companhia De Parolis de Teatro – Rose De Parolis, Thiago De Parolis e Axel De Parolis homenageiam Rainha Má e príncipes.

– Companhia de Teatro Montéchios e Capuletos – Felipe Campos e Elvis Lago em conjunto com The Power Music Dance, Matheus Reis, Breno Reis e Philipe Reis homenageiam o Centenário de Dom Ramon/ Seu Madruga.

– Companhia Naativa de Teatro – Dema Mello e Guilherme Alves Pereira (Gui Gap) o primeiro Bufão da Charanga, inspirado em personagem de Dema Mello, a drag caricata Artemizia Vulgaris.

– Companhia Penduricalhos – Homenagem aos Garis de Poços de Caldas.

– Dell’Arte Produções Artísticas – Bruna Villela e Wellington Rafael – Homenagem a Congada de Poços de Caldas.

– Equilibrius Artes – Thelma Azevedo e Luciana Rossi – Homenagem a Ciência e combate ao Coronavírus.

– Escola de Dança Gisa Carvalho – Gisa Carvalho e Julia Miglioranzi – Homenagem a Jacques Carvalho e os Anjos Mensageiros.

– Grupo Arte Expressão – Luana Ribeiro e Guilherme Assis – Homenagem aos 190 anos de Lewis Carol – Autor de Alice no País das Maravilhas.

– Grupo Beira Corpo – Nando Gonçalves e Nanda Dearo – Homenagem ao centenário da pintura Dança Fantasia, de 1923, de Jerome Myers, artista e escritor americano associado à Ashcan School, particularmente conhecido por suas representações simpáticas da paisagem urbana e seu povo.

– Grupo de Teatro Trancos e Barrancos – Luiz Munhoz, José Luiz Loiola e Tatiane Rodrigues – Homenagem a Michael Jackson, com participação especial de Willi David, da Company Enjoy Hip Hop, como Michael Jackson.

– Grupo Magia de Teatro – Deborah Soares e Sara Martins homenageiam a Escola de Samba Saci Pô.

– Monteiros e Lobatos Companhia de Teatro – Clisthenis Betti e Vinicius Betti – Homenagem a Pablo Picasso.

– Piquiliqui Produções Eventos Culturais – Adriano Franco e Lilian Tranches homenageiam os professores.

– Studio de Dança Kika de Souza e Lucia Reis – Kika de Souza e Lucia Reis – Homenagem aos Cassinos.