Novos secretários assumem cargos na administração municipal

Poços de Caldas, MG – Na manhã desta terça-feira, 06/02, aconteceu a solenidade de posse dos novos secretários da prefeitura de Poços de Caldas. A cerimônia, realizada na sede da prefeitura, foi prestigiada por servidores públicos, representantes de diversas instituições e convidados.

Marcus Vinícius Ferreira de Moraes, advogado, assumiu o cargo de Secretário do Meio Ambiente. Em seu discurso, ele destacou a importância da preservação do meio ambiente para o desenvolvimento sustentável da cidade e se comprometeu a trabalhar de forma eficiente e comprometida para atingir esse objetivo.

Tiago Mariano foi empossado como novo Secretário de Saúde, enquanto Carlos Almeida assume como adjunto da secretaria. Ambos relataram a importância da saúde pública para a população e prometeram trabalhar incansavelmente para melhorar a qualidade dos serviços de saúde oferecidos na cidade.

Franco Martins foi empossado como Secretário Interino da Sedet e Marcela Carvalho, por sua vez, assume como Secretária da Promoção Social.

Em seu discurso, o prefeito de Poços de Caldas, Sérgio Azevedo, destacou a importância da equipe de secretários para o desenvolvimento da cidade e reforçou a confiança depositada nos novos membros do governo municipal. A solenidade de posse marca um novo momento para a prefeitura de Poços de Caldas, com a chegada de profissionais capacitados e comprometidos com o desenvolvimento da cidade.

Foto: Paulo Vitor Campos / Mantiqueira