Prefeito participa de primeira sessão do Legislativo em 2023

Poços de Caldas, MG – Nesta terça-feira (7), aconteceu a primeira reunião ordinária da Câmara em 2023. Conforme a Lei Orgânica Municipal, o prefeito Sérgio Azevedo apresenta, um relatório sobre o andamento da administração aos vereadores.

No Legislativo, o prefeito destacou a importância do trabalho conjunto em que todos precisam caminhar de forma harmônica e independente para o ganho da população.

Foi apresentada a receita líquida de grande crescimento e mostra a economia avançando na cidade, além do prefeito, ter afirmado grandes projetos para esse ano de 2023 como a migração do regime celetista para estatutário, não tirando o direito de nenhum servidor, além da redução de 12,5% de economia na folha de pagamento ao longo de 35 anos. O prefeito ressaltou ainda que Poços necessita virar estatutário, pois é ainda uma das poucas cidades do Brasil nesse regime e conta com o apoio do Legislativo para essa mudança, com economia de mais de 2 bilhões na economia.

Na questão de empregos, Sérgio reforça que a cidade vive um grande momento e que vai aumentar cada vez mais. “Poços de Caldas fechou o ano de 2022 entre os dez municípios do sul de Minas Gerais que mais geraram empregos. Os dados foram divulgados pelo Ministério do Trabalho. A cidade aparece na quinta posição, com um total de 1.477 vagas.O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados mostra o crescimento na geração de empregos, principalmente após período mais crítico da pandemia. A tendência é de crescimento ainda maior no próximo ano com a instalação das novas indústrias.”

Além de Poços, ter sido destaque nos últimos anos com prêmios em todo o país como: “X Prêmio Mineiro de Boas Práticas na Gestão Municipal”, promovido pela AMM, prêmio Prefeito Empreendedor do SEBRAE e Poços venceu o prêmio BAND Cidades Excelentes na categoria Infraestrutura e mobilidade no estado de Minas Gerais.

Diante dos 150 anos de Poços que contou com uma comemoração a altura, celebrando os que vieram antes, com homenagens aos prefeitos, personalidades que contribuíram com o desenvolvimento de Poços.

Um marco histórico com a concessão dos pontos turísticos com contrato inicial de 35 anos que prevê investimentos superiores a R$ 45 milhões, com a criação de 250 empregos diretos e indiretos.

Toda a cidade passando por obras, já foram 72 ruas asfaltadas, com mais de 260.000m² de asfalto em 2022 e com previsão para 2023 de 400.000 m² de asfalto e mais de 100 ruas.

No Desenvolvimento Econômico, 56 novas empresas anunciadas com 6 bilhões de investimentos, mais de 6 mil emprego diretos e 20 mil indiretos se tornando o maior crescimento industrial da história de Poços de Caldas.

Ainda ressaltou o trabalho do DMAE, com redução de perdas, gerando aumento da capacidade de abastecimento, substituição de redes e tubulações antigas em todos os bairros e nesse ano de 2023 a área central sendo concluída.

Também destacou o projeto “Poços 100% LED” em execução através da DME, já com 98% já concluído, restando apenas a zona rural para completar 100%.

Cidade toda monitorada com o cerco eletrônico estando em funcionamento e neste ano de 2023 implementação completa das câmeras de monitoramento e dispositivos de pânico e a criação da central de segurança em parceria com a Guarda Civil Municipal com a polícia Militar e Civil, trazendo mais segurança a nossa população.

Na saúde com mais de 190.301 procedimentos seletivos com consultas e exames, quase 4 mil procedimentos cirúrgicos eletivos, mais de 1300 cirurgias de catarata e quase 4 mil cirurgias de castração animal e agora mais investimentos visando diminuir as filas da saúde. Além da construção da nova UBS tripla na zona oeste, revitalização do Hospital da Zona Leste, reforma dos consultórios da UPA, reforma UBS Dom Bosco, criação do Centro Especializado de Atenção à Saúde da Mulher e da Criança, Ampliação da Farmácia Central, construção da nova Rede de Frio Criação do Centro de Referência em Cuidados, Transespecíficos e a nova Policlínica Sul.

Na educação, revitalização de várias unidades, já foram 12 escolas praticamente feitas de novo, com 15 em andamento e 12 programadas com 2 novas unidades construídas e 1 em construção. Além de um novo modelo de educação com empreendedorismo, educação para o futuro, novo mobiliário, ampliação da educação integral, novo sistema de ensino inglês a partir do 1º ano na Escola Modelo.

Para esporte e cultura, o prefeito ressalta que quer triplicar o investimento nessas áreas, uma vez que é o futuro de uma sociedade cada vez mais saudável e desenvolvida. Em 7 anos o investimento nos esportes aumentaram quatro vezes. Os valores ao lado são referentes aos projetos de lei de incentivo, patrocínio e o Poços Ativa.

Para esse ano o prefeito ainda acentua que tem vários projetos de revitalização do centro da cidade com o “POÇOS +LINDA”, com todo o centro revitalizado, trazendo mais acessibilidade, mais investimentos e segurança para a população, novo Centro Administrativo, ciclovias em toda a cidade, Alameda Poços com a substituição dos trailers de lanches, trazendo mais condições sanitárias ao local.

“Mais uma vez reforçamos nosso compromisso em trazer mais oportunidades para os moradores de Poços de Caldas, uma melhor cidade para se viver e consequentemente atraindo cada vez mais investidores e visitantes. Em 2017 eu dizia que Poços estava voltando a ser Poços, agora eu já digo: Poços voltou a ser Poços!” No fim de sua fala o prefeito, Sérgio Azevedo, fez uma homenagem aos vereadores com o troféu dos 150 anos de Poços de Caldas, o entregando a todos e reafirmando que sua administração está a disposição da Câmara e de toda a população de Poços de Caldas, sempre buscando o melhor para o nosso Município.