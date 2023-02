Presidente da Câmara, Douglas Dofu, comanda primeira sessão do ano

Poços de Caldas, MG – O vereador Douglas Dofu comentou sobre sua primeira sessão presidindo a Câmara de Vereadores de Poços de Caldas, que foi marcada por grandes desafios. Embora os trabalhos oficialmente tenham começado na terça-feira, Dofu vem se dedicando desde o início de janeiro, sem descanso, para entender as demandas principais e conversar com os servidores.

O vereador se sente muito orgulhoso de ser o vereador mais jovem a presidir a Câmara e tem fé de que poderá desempenhar um excelente trabalho ao lado dos demais legisladores. Ele destaca a importância de uma administração transparente, de um ambiente de trabalho favorável e de responsabilidade.

Ele garante que estará sempre disposto a contribuir e espera o mesmo compromisso dos colegas vereadores e dos servidores.

O vereador Douglas Dofu acredita que, juntos, eles poderão fazer a diferença e trazer soluções eficazes para as pessoas de Poços de Caldas.

A primeira reunião foi marcada, ainda, pela designação da Procuradora Especial da Mulher e da Procuradora Adjunta, conforme a Resolução n. 888/2022, que indica a escolha dos cargos na sessão inaugural e estabelece o mandato de dois anos. A legislação criou a Procuradoria Especial da Mulher no Poder Legislativo, órgão independente com o objetivo de proteger os direitos das mulheres, principalmente contra a violência e a discriminação.