Técnico Thiago Oliveira se apresenta para comandar a Caldense

Poços de Caldas, MG – Depois de anunciar a saída de Gian Rodrigues, a diretoria alviverde acertou o retorno do técnico Thiago Oliveira, de 41 anos. Thiago é natural do Rio de Janeiro-RJ, chega para sua segunda passagem pela Veterana e já está no CT Ninho dos Periquitos para iniciar os trabalhos com o grupo.

Thiago Oliveira comandou a Caldense na Série D 2016, quando a Veterana ficou com a liderança de seu grupo na primeira fase da competição. Depois dirigiu a equipe no Campeonato Mineiro 2017, ocasião em que brigou pela classificação à semifinal até a rodada final e deixou o time em quinto lugar geral. Participou ainda da Copa do Brasil 2017 contra o Corinthians e das primeiras rodadas da Série D 2017. No total foram 24 jogos oficiais.

Junto com Thiago chega seu auxiliar Juninho Madeira. Houve mudança também na comissão técnica. O treinador de goleiros Gláucio de Abreu e o analista Guilherme Marques foram contratados, para a saída do preparador de goleiros Ronaldo Gontijo e do analista de desempenho Cícero Braga. Os demais integrantes da comissão permanecem.

A Caldense tem pela frente dois jogos seguidos em casa. Nesta quarta-feira encara o Ipatinga, às 20h, no Ronaldão e no sábado, recebe o Villa Nova às 16h.

TEXTO E FOTOS: RENAN MUNIZ / CALDENSE