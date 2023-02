Zema autoriza obra do hospital regional de Divinópolis

Em seu primeiro compromisso em Divinópolis após a reeleição, o governador Romeu Zema retorna à cidade nesta sexta, 10, para assinar a ordem de serviço da retomada e conclusão do hospital regional (foto). O anúncio foi feito pelo prefeito Gleidson Azevedo e pelo presidente da Câmara, Eduardo Print Jr. Para o chefe do Executivo, a “excelente notícia” é uma conquista merecida pela cidade. De acordo com a SES, quando as obras foram paralisadas, em 2016, cerca de 61% do projeto inicial já havia sido finalizado. Apesar do avanço, a conclusão deve acontecer apenas entre 2024 e 2025, caso não surjam novos entraves. (Jornal Agora – Divinópolis)

Câmara vai ouvir prefeita de Uberaba

Câmara Municipal aprovou requerimento que solicita o comparecimento da prefeita Elisa Araújo em plenário para esclarecer ao Legislativo sobre problemas apontados na área da Saúde em Uberaba. O documento é de autoria do vereador Tulio MIcheli e sugere a data de 9 de fevereiro para a presença da chefe do Executivo na Câmara Municipal de Uberaba. Ao ler a solicitação em plenário, o parlamentar manifestou que o chamado à prefeita é necessário para esclarecer sobre as providências tomadas referentes à gestão das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs). (Jornal da Manhã – Uberaba)

JF remodela sistema de ônibus

Desde 2021, ano em que a Prefeitura de Juiz de Fora pagou às empresas concessionárias que prestavam o serviço de transporte coletivo urbano um subsídio de R$ 21 milhões, é aguardada uma proposta de remodelação da prestação dos serviços na cidade. Aliás, a própria legislação que permitiu o pagamento da subvenção exigia a apresentação de uma proposta até o fim daquele ano, o que não aconteceu. Agora, de acordo com a PJF, a apresentação de um novo modelo depende de um estudo que vem sendo elaborado pela Universidade Federal de Juiz de Fora desde março do ano passado. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Montes Claros terá vila olímpica

A proposta de criação da Vila Olímpica de Montes Claros, que levará o nome de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, será discutida hoje (7), às 17 horas, em reunião na sede do Lions Clube Montes Claros Sertanejo, no bairro santa Rita, com as presenças do vice-prefeito Guilherme Guimarães, do reitor Wagner de Paulo Santiago e o empresário Paulo César Santiago. Na reunião, será apresentada a proposta dos desportistas de montes claros sobre o formato da Vila Olímpica, definindo a quantidade de campos de futebol e quadras, além dos equipamentos das modalidades desportivas. A partir destas sugestões a prefeitura elaborara o projeto técnico para captar recursos. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Centro Municipal ganha laboratório

O Centro Municipal de Referência e Apoio à Educação Inclusiva (Craedi), que atende tanto alunos com deficiências quanto os de altas habilidades, agora tem um laboratório de ciências novinho que vai contribuir ainda mais com o desenvolvimento educacional dos estudantes. Microscópio com lente de câmera para ver as imagens no computador, vidraçaria com tubos de ensaio, planetário para acompanhar o movimento de rotação e translação, e muitos outros materiais que agora serão usados nas aulas. Uma conquista para o desenvolvimento dos alunos, como conta a professora de ciências do Craedi Sílvia Mara. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Apenados recebem atendimento

A prefeitura de Congonhas, em parceria com a Administração Penitenciária, realizou mais um projeto de humanização e cuidado com as pessoas. A Unidade Regional de Saúde Mental iniciou no Presídio da cidade um mutirão para atendimento dos apenados com médicos psiquiatras do sistema de saúde do Município. Segundo o secretário de Saúde, Allan Diego, “a ação, realizada pela primeira vez pela Secretaria, tem como objetivo facilitar o acesso à assistência psiquiátrica, reduzindo o uso indiscriminado de medicações psicotrópicas e adequando, quando for o caso, a prescrição para continuidade do tratamento dos usuários”, explica. (Correio Online – Conselheiro Lafaiete)

MPF pede regularização de perícias

O Ministério Público Federal ingressou com ação civil pública contra a Subsecretaria de Perícia Médica Federal, vinculada ao Ministério do Trabalho e Previdência, e contra o Instituto Nacional do Seguro Social, solicitando a contratação urgente de um perito médico previdenciário para reforçar o atendimento na agência do INSS em Uberlândia. De acordo com o procurador da República, Onésio Soares Amaral, autor da ação, a unidade tem agendado atendimentos para uma médica que está afastada das funções há 18 meses. Segundo identificou o MPF, apesar disso, a profissional continua sendo listada na escala da agência, mesmo não estando oficialmente trabalhando. (Diário de Uberlândia – Uberlândia)

COLUNA MG – Principais destaques dos jornais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br