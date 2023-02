Caldense vai enfrentar Ceará-CE pela Copa do Brasil

Poços de Caldas, MG – A CBF sorteou agora pouco os confrontos da Copa do Brasil. A Caldense vai enfrentar o Ceará-CE no estádio municipal Dr. Ronaldo Junqueira. A data da partida ainda será divulgada. O jogo será dia 22 de fevereiro ou primeiro de março. Nesta fase inicial da Copa do Brasil, os duelos serão disputados em jogo único, com mando do time em posicionamento inferior no Ranking. O vencedor do confronto se classifica automaticamente para a fase seguinte, e o time visitante tem a vantagem do empate. Caso avance de fase, a Caldense terá pela frente o vencedor de Princesa do Solimões/AM x Ituano/SP, na segunda fase da competição.

A equipe alviverde vai receber 750 mil reais pela participação na primeira fase da competição. Caso consiga se classificar para a segunda fase, receberá premiação de 900 mil. Se chegar à terceira fase o valor é de 2 milhões e 100 mil e assim por diante. Na terceira fase doze outros times previamente classificados entram na disputa.

Sócios-torcedores da Caldense tem entrada garantida na partida contra o Ceará e em todos os demais jogos da equipe em casa pelo Mineiro e Copa do Brasil.

A Copa do Brasil reúne 80 clubes e vai ter quarenta confrontos desta fase inicial da competição e os mandantes das partidas da Segunda Fase. A competição mais democrática do Brasil é disputada por 92 clubes. Os 12 previamente classificados entram na disputa da competição na terceira fase.

A Caldense ganhou direito de disputar a Copa do Brasil deste ano por ter terminado o Campeonato Mineiro de 2022 em quarto lugar. nas últimas três participações da Veterana na competição o time acabou eliminado por Corinthians, Fluminense e Vasco da Gama.

Ao todo, a CBF vai distribuir R$ 416,9 milhões entre os 92 clubes participantes. Este valor representa um aumento de 19% em relação à quantia da Copa do Brasil de 2022 (R$ 350,5 milhões).

Premiação de cada fase da Copa do Brasil 2023:



1ª fase: R$ 1,4 milhão (grupo I), R$ 1,25 milhão (grupo II) e R$ 750 mil (grupo III)

2ª fase: R$ 1,7 milhão (grupo I), R$ 1,4 milhão (grupo II) e R$ 900 mil (grupo III)

3ª fase: R$ 2,1 milhões

Oitavas de final: R$ 3,3 milhões

Quartas de final: R$ 4,3 milhões

Semifinal: R$ 9 milhões

Vice-campeão: R$ 30 milhões

Campeão: R$ 70 milhões