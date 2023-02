Delegacia Regional de Polícia Civil em Poços passa a integrar o plantão digital

Poços de Caldas, MG – Desde a última segunda-feira (6) a delegacia regional de polícia civil em Poços de Caldas passou a integrar o plantão digital. A delegada Maria Cecília explicou as vantagens do novo sistema e esclareceu algumas informações falsas que estão sendo postadas em redes sociais. Ela conta que o projeto se trata de uma das iniciativas estratégicas da Polícia Civil que abrange todo o estado de Minas Gerais. Entre as principais mudanças nesse sistema, com apoio de uma equipe remota, lotada em Belo Horizonte, desenvolvidas na ocorrência passam a serem geridos por videoconferência. Ela destaca que além de implicarem uma economia aos cofres públicos de aproximadamente três milhões e meio de reais, somente com o pagamento de diárias, manutenção de viaturas e combustível, um dos principais benefícios é o aumento da capacidade de investigação, liberando os policiais civis que anteriormente concorriam as escalas de plantão pra que se dediquem exclusivamente a essa atividade. A delegada destaca ainda que embora nessa fase de adaptação possa haver uma espera inicial superior a de costume, todos os ajustes necessários estão sendo realizados junto ao comando da Polícia Militar local. “Diferente do que foi divulgado nas redes sociais indicando que a PM teria sido proibida de entrar na delegacia afirmo que em momento nenhum aconteceu. Houve sim uma mudança no protocolo de recebimento das ocorrências para garantir a segurança dos nossos policiais além de proporcionar um atendimento mais digno à população. Vê se, por exemplo, as vítimas de crime não vão mais precisar aguardar junto aos conduzidos e a outras pessoas que não tem qualquer relação com a ocorrência no interior da delegacia. Da mesma forma o fluxo intenso de viaturas no pátio que antes era observado gerando algumas reclamações não vai mais impedir o livre trânsito de pessoas que diariamente buscam atendimento e o plantão continua atendendo as ocorrências de modo ininterrupto vinte e quatro horas por dia, sete dias da semana”, disse a delegada. “A implantação do plantão digital é um avanço e aponta para modernização da nossa segurança pública sendo que somente aqui na área da delegacia regional, quando da implantação integral do novo sistema com capacidade pra atender duas ocorrências simultâneas, cerca de sessenta e cinco policiais de carreiras como delegado, escrivão, investigador, serão impactados diretamente pela medida. Passando a se dedicar de forma exclusiva à investigação. Além de passarmos a contar com equipes completas pra realizar o atendimento ao público na sede, na delegacia de mulheres, na delegacia de trânsito. Sabemos que como qualquer mudança os protocolos precisarão de ajustes para as adequações necessárias. Portanto estamos trabalhando junto aos demais instituições locais de um modo ininterrupto para que essa transição seja realizada da forma mais amena possível”, finalizou a delegada.