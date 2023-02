Homem é preso após ameaçar mulher com arma de fogo

Poços de Caldas, MG – A equipe Alpha da Polícia Militar foi acionada via Copom para ir até o bairro Santa Augusta atender uma ocorrência de violência doméstica. As informações davam conta que a solicitante teria sido ameaçada por arma de fogo pelo seu companheiro. O homem em questão possuía duas armas e, com elas, ameaçava a família. A equipe Tático Móvel e o Velado chegaram ao local e, imediatamente, abordaram o suspeito. Colhido os fatos, o autor recebeu voz de prisão em flagrante e apreendidas duas armas de fogo.