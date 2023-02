Copa dos Campeões tem início neste domingo com jogos no Bandolão

Poços de Caldas, MG – Começa neste domingo (12) a Copa dos Campeões 2023. A competição é disputada por equipes que no ano passado se destacaram nos campeonatos organizados pela Liga Poços-caldense de Futebol e Associação dos Árbitros de Poços de Caldas. Os detalhes do evento foram definidos na semana passada numa reunião conduzida por Deusdedit Assis Filho (Dedão) no auditório Smel com as 10 equipes participantes. A Copa dos Campeões será disputada pela Curimbaba e Embalagem Caldense (Olimta), Guarani e Chiqueirão (Amador 1 bimestre), Vila Matilde e Jd Ipê (Interbairros), Grêmio VN e Recreio (Amador Série A) e Paris São José e Córrego Dantas (Amador Série B).

Download (PDF, Unknown)