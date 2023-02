CBF divulga tabela detalhada da Copa do Brasil; Caldense joga dia primeiro de março

Poços de Caldas, MG – A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, neste sábado, a tabela detalhada da primeira fase da Copa do Brasil. Os duelos foram sorteados na última quarta-feira, e agora a entidade confirmou as datas, horários e locais das partidas.

Os confrontos da fase inicial da competição acontecerão entre os dias 21 de fevereiro e 2 de março. As equipes estão divididas em 20 chaves com quatro times e os vencedores dos confrontos de cada uma delas se enfrentarão na próxima etapa. A Caldense vai enfrentar o Ceará Caldense x Ceará no Ronaldão dia primeiro de março, 21h30. O time de Poços precisa vencer para passar de fase. Já o Ceará pode empatar que se classifica.