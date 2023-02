Enfermeiros param nesta terça-feira em Juiz de Fora

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Juiz de Fora (Sinserpu) confirmou a paralisação de profissionais da enfermagem contratados pela Prefeitura, nesta terça-feira, 14. A categoria cobra o pagamento do piso salarial nacional da categoria e vai realizar uma manifestação em frente à Câmara Municipal (foto), durante a manhã de terça. A entidade sindical assegurou que orientou os servidores a preservarem ao menos 30% do efetivo em atividade, como previsto em lei, além de ter comunicado o Executivo municipal e a Secretaria de Saúde. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Cooparaíso paga R$57 mi em dívidas

A Cooperativa Regional dos Cafeicultores de São Sebastião do Paraíso Ltda (Cooparaíso) pagou cerca de R$57 milhões em dívidas a cooperados que tiveram sacas de café arrestadas como garantia a empréstimos bancários. O pagamento foi feito após negociação com os credores. Na metade do ano de 2015, a diretoria capitaneada pelo produtor rural e cooperado Luiz Sergio Marques assumiu a direção da Cooparaíso e apurou a existência de dívidas em valores que superavam a casa dos R$ 200 milhões. (Folha da Manhã – Passos)

Defensoria vai realizar mutirão

A Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) abriu as inscrições para o “Mutirão das Famílias 2023”. A segunda edição da ação acontece em 51 unidades do estado simultaneamente, incluindo a cidade de Uberlândia, que deve atender mais de 1,5 mil pessoas neste ano. Os interessados em participar podem se inscrever presencialmente, até o dia 28 de fevereiro, na sede da Defensoria, em Uberlândia, que fica na Av. Fernando Vilela, nº 1313, no bairro Osvaldo Rezende. O atendimento é das 9h às 12h. A iniciativa do mutirão tem o objetivo de buscar a conciliação em casos de conflitos na área do Direito de Família, tais como reconhecimento e dissolução de união estável, divórcio, entre outros. (Diário de Uberlândia – Uberlândia)

Rede ferroviária debatida em Uberaba

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, Rui Ramos, recebeu, nesta semana, representantes da VLI Logística para tratar de assuntos que visam ao desenvolvimento da rede ferroviária no Município. Projetos educacionais também foram discutidos. Segundo Ramos, foram tratados assuntos sobre a expansão e o crescimento da VLI no Distrito Industrial IIII. “Falamos também de um novo ramal ferroviário, um projeto para atender ao Porto Seco no Distrito Industrial II, da urbanização das faixas de domínio da ferrovia, do ramal para Peirópolis e ainda do projeto de reestruturação do Memorial Chico Xavier”, contou. (JM Online – Uberaba)

Araxá amplia frota de ambulâncias

Mais uma data histórica para a saúde da cidade. A Prefeitura de Araxá recebeu oito novas ambulâncias para os atendimentos da Rede Municipal de Saúde. Os veículos foram apresentados em frente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h). São quatro ambulâncias UTIs Móveis e quatro para remoções simples. A nova frota de ambulâncias agora é composta por 12 unidades, um aumento de 200% em relação à frota anterior. (Correio de Araxá – Araxá)

Escola ganha segunda unidade

Foi entregue o anexo II da escola municipal Marechal Deodoro da Fonseca. Instalada nas dependências do Centro de Ensino Superior (CES), a nova unidade irá acolher cerca de 700 novos alunos do bairro Santa Matilde e outros bairros daquela região. Diretora da escola municipal Marechal Deodoro, Maria Marta Gerçóssimo agradeceu ao prefeito, pelo apoio e pelo adiantamento das obras de reparo no anexo I; aos membros de sua equipe na escola pela eficiência e dedicação. A Secretária Interina de Educação, Edilvânia Rezende, também agradeceu a Mário Marcus o apoio recebido para a criação do anexo II. (Correio Online – Conselheiro Lafaiete)

