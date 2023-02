Polo Sudoeste do PJ Minas realiza curso de formação de coordenadores

Poços de Caldas, MG – Coordenadores de vários municípios que integram o Polo Sudoeste do Parlamento Jovem de Minas participaram, na última semana, de um curso de formação. O encontro aconteceu no Plenário da Câmara Municipal de Juruaia e reuniu representantes das cidades de Albertina, Bandeira do Sul, Bom Jesus da Penha, Botelhos, Cabo Verde, Cássia, Carmo do Rio Claro, Guaranésia, Guaxupé, Itaú de Minas, Juruaia, Muzambinho, Nova Resende, Passos, Poços de Caldas, Pratápolis, São Pedro da União e São Sebastião do Paraíso.

Tais Ferreira, diretora da Escola do Legislativo da Câmara de Poços e coordenadora regional do projeto, esteve presente no evento e falou com os demais coordenadores sobre o desenvolvimento do PJ. “Tive a satisfação em ministrar essa formação, juntamente com o coordenador de Guaxupé Pedro Alves. O encontro teve como objetivo orientar os coordenadores das Câmaras sobre a implantação e realização da etapa municipal do PJ Minas, abordando desde a regulamentação do projeto até a realização das Plenárias. Também esteve presente a professora Dra. Cristina Lúcia Janini Lopes, do IFSULDEMINAS de Muzambinho, que apresentou o tema desta edição, Jovem e o Mercado de Trabalho”, comentou Tais.

Durante a formação, os coordenadores aproveitaram para alinhar o calendário regional e definir as regras para os encontros que acontecerão nos próximos meses. “Esta já é a terceira edição da formação que, além de preparar os coordenadores municipais para a realização do projeto, tem como objetivo a integração dos coordenadores do Polo. Apesar de ser o maior polo do projeto, o trabalho em conjunto entre Câmaras sempre foi colocado em primeiro lugar e isso tem nos rendido bons frutos ao longo destes anos”, ressaltou a diretora da Escola do Legislativo de Poços.

Pedro Alves, de Guaxupé, falou sobre a proposta de expansão do projeto aos municípios de nossa região. “Hoje, o Polo Sudoeste já é o maior de Minas, com 19 cidades em sua composição. Estamos estruturados tecnicamente para uma expansão organizada para toda nossa região. Nossa expectativa é levar o PJ para todas as cidades que geograficamente fazem parte do nosso perímetro de atuação”, contou.

A partir de agora, a Câmara de Poços inicia uma série de mobilizações nas escolas que aderiram ao PJ 2023. Os encontros já aconteceram no Colégio Sete de Setembro, na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio – Padrão e no Centro Educacional Poços – CEPOC.

Além dessas unidades de ensino, também participam do projeto Escola Estadual Dr. João Eugênio de Almeida, Escola Estadual Dr. Edmundo Gouvêa Cardillo, Escola Estadual Professora Cleusa Lovato Caliari, IFSULDEMINAS, Escola Profissional Dom Bosco, Colégio Nini Mourão e Colégio Jesus Maria José.

Edição 2023

O tema do PJ neste ano é Jovem e Mercado de Trabalho, dividido nos subtemas “Desenvolvimento econômico e geração de trabalho”, “Escolaridade e qualificação profissional” e “Jovens em situação de vulnerabilidade e inclusão no trabalho”. Na edição de 2023, haverá uma ampliação do número de participantes, passando de 80 para 100 vagas. Outra novidade é a realização do Encontro Regional em Poços de Caldas, que acontecerá no mês de maio. Estão previstas, também, além das atividades municipais, a Plenária Microrregional, no mês de julho, a Plenária Regional, em agosto, e Plenária Estadual, em setembro.