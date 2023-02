Equipe da ESF Santa Augusta realiza vacinação contra meningite nas escolas da região

Poços de Caldas, MG – Dando continuidade às ações das unidades de saúde para aumentar as coberturas vacinais do imunizante contra meningite, a equipe da Estratégia de Saúde da Família (ESF), do bairro Santa Augusta, percorreu nesta semana, escolas e creches da região para imunizar profissionais da educação.

Ao todo, foram vacinadas 62 profissionais da educação das escolas e Centros de Educação Infantil (CEI’s): CEI Arco-íris, CEI Professor Juemil Lorenzotti, Escola Municipal Professor Júlio Bonazzi e PMJ – Unidade Santa Maria.

O enfermeiro da ESF Santa Augusta, José Carlos Dias Santana falou sobre a ação. “O SUS conta com um dos melhores programa de imunização do mundo, e sem dúvidas essa é uma oportunidade para as pessoas que trabalham e tem dificuldades de ir até a sala de vacina se imunizar, facilitando assim, o acesso a vacinas tendo em vista que o país tem sofrido com baixas coberturas vacinais o que favorece a introdução de doenças já erradicadas, temos o dever de nós vacinas e de levar nossos filhos para atualizarem a caderneta de vacinação.”

A campanha de vacinação contra meningite C segue disponível para os profissionais da saúde, para profissionais da educação e para pessoas de 16 a 30 anos em 21 salas de vacina do município.