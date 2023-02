Reuniões das Comissões Permanentes da Câmara acontecem às quintas-feiras

Poços de Caldas, MG – Recentemente, a Câmara publicou um Ato com a composição das Comissões Permanentes para o biênio 2023/2024. As reuniões acontecem às quintas-feiras, a partir das 13h30, no Plenário da Casa, e são transmitidas ao vivo pelas páginas do Facebook e YouTube. Na última semana, os vereadores participaram do primeiro encontro, oportunidade em que foram escolhidos os presidentes e vice-presidentes de cada comissão.

Atualmente, são sete as comissões do Legislativo: Comissão de Constituição e Justiça; Comissão de Finanças e Orçamento; Comissão de Administração Pública; Comissão de Concessão de Homenagens; Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais da Pessoa Humana; Comissão de Meio Ambiente; Comissão de Direitos da Mulher.

Segundo o que estabelece o Regimento Interno da Câmara, as comissões são órgãos técnicos destinados, em caráter permanente ou transitório, a proceder estudos, emitir pareceres especializados, realizar investigações e representar o Legislativo. Elas podem ser permanentes e temporárias. As permanentes têm como objetivo estudar os assuntos submetidos ao seu exame, manifestar sobre eles a sua opinião e preparar, por iniciativa própria ou por indicação do Plenário, Projeto de Lei atinente à sua especialidade. As temporárias são constituídas com finalidades especiais e se extinguem com o término da Legislatura ou quando atingidos os fins para os quais foram constituídas.

Biênio 2023/2024

Comissão de Constituição e Justiça:

Claudiney Marques – Presidente

Regina Cioffi – Vice-presidente

Sílvio de Assis

Tiago Braz

Wellington Paulista

Comissão de Finanças e Orçamento:

Wilson Rodrigues – Presidente

Ricardo Sabino – Vice-presidente

Kleber Silva

Roberto Santos

Silvio de Assis

Comissão de Administração Pública:

Marcelo Heitor – Presidente

Luzia Martins – Vice-presidente

Claudiney Marques

Lucas Arruda

Roberto Santos

Comissão de Concessão de

Homenagens pelo Legislativo:

Wellington Paulista – Presidente

Lucas Arruda – Vice-presidente

Flávio Togni de Lima e Silva

Marcelo Heitor

Regina Cioffi

Comissão de Direitos e Garantias

Fundamentais da Pessoa Humana:

Diney Lenon – Presidente

Tiago Braz – Vice-presidente

Flávio Togni de Lima e Silva

Regina Cioffi

Sílvio de Assis

Comissão de Meio Ambiente:

Roberto Santos – Presidente

Kleber Silva – Vice-presidente

Diney Lenon

Ricardo Sabino

Wilson Rodrigues

Comissão de Direitos da Mulher:

Regina Cioffi – Presidente

Flávio Togni de Lima e Silva – Vice-presidente

Lucas Arruda

Luzia Martins

Wilson Rodrigues