Poços de Caldas

A previsão do tempo para esta quinta-feira.16, é de céu nublado com muitas nuvens e chuva a tarde e a noite. A temperatura máxima deverá ficar em 28 graus e a mínima em 19 graus. A precisão de volume de chuva para esta sexta é de 25 mm.

Minas Gerais

Nesta quinta-feira, 16, o ar mais quente e seco dificulta a formação de nuvens de chuva no Leste e Norte do estado de Minas Gerais.



No Centro, Oeste e Sul mineiro mais um dia com atuação de áreas de instabilidade atmosféricas típicas desta época do ano e chuva de intensidade moderada a forte pode ocorrer, especialmente, a partir da tarde.



Nos próximos dias, a instabilidade deve aumentar e são previstas pancadas de chuva em todas as regiões mineiras.