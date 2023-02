Carnaval injeta R$ 1 bi na economia de Minas

A agitação do pré-Carnaval na semana já deu o tom do que promete ser a maior folia dos últimos anos em Minas Gerais, quando são esperados cerca de 10 milhões de foliões em todo o estado. Depois de dois anos de isolamento devido à pandemia de covid e de muita ansiedade, a festa de Momo movimenta e impulsiona os setores de eventos, serviços, hotéis, bares, restaurantes e até mesmo a economia informal. A Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte prevê a injeção de R$ 1 bilhão na economia mineira e geração de 9 mil postos de trabalho só na capital. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes projeta uma expansão de 20% nas vendas do setor em Minas Gerais. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Cruzeiro e de praça revitalizados

A Secretaria Municipal de Obras entregou as obras de revitalização do Cruzeiro e da Praça Santo Antônio, no distrito de Santo Antônio do Salto. De acordo com o secretário de Obras, Franklin Evangelista, a praça foi praticamente refeita. “Pensamos nos mínimos detalhes, inclusive a acessibilidade. A praça tem um novo piso, novos jardins. Para manter a tradição da religião no salto, nós mantivemos o cruzeiro, colocamos ele de madeira com adorno. Ainda, a iluminação é automática”, explicou o responsável pela pasta de obras. (O Liberal – Ouro Preto)

Montes Claros amplia pavimentação

A Prefeitura de Montes Claros dá sequência às obras físicas, iniciadas desde o primeiro mandato do prefeito Humberto Souto, que visam melhor o aspecto urbanístico da cidade e refletir diretamente na qualidade de vida da população. Além disso, contribuem de forma direta para a atração de novas empresas, que vêm fortalecer a economia, gerar empregos, tributos e impulsionar o desenvolvimento de uma das cidades que mais crescem em Minas. O prefeito assinou a Ordem de Serviço, autorizando o asfaltamento de ruas no bairro Cidade Industrial, atendendo antiga reivindicação de lideranças daquela parte da cidade. (Jornal de Notícias – Montes Claros)

Conceição tem “Saúde nas Escolas”

A Secretaria Municipal de Saúde de Conceição do Rio Verde iniciou as palestras do Programa Saúde nas Escolas. A temática doenças sexualmente transmissíveis foi ministrada para 90 alunos do terceiro ano da escola estadual Dom Othom Motta. Com a proximidade das festividades do carnaval as ações sobre o tema se intensificam. O objetivo principal é promover a conscientização entre crianças e adolescentes. Dessa forma, eles estarão mais preparados para lidar com situações relacionadas à prevenção de doenças sexualmente transmissíveis (DSTs), métodos contraceptivos, mudanças no corpo, entre outras situações. (Jornal Panorama – São Lourenço)

Vacinação em JF a abaixo da média

Abaixo da média estadual, Juiz de Fora segue na corrida para imunizar as crianças do município contra Covid-19. De acordo com dados da Secretaria de Estado de Saúde, menos da metade do público-alvo entre 6 meses e 11 anos recebeu a primeira dose da vacina. Até a última atualização do painel do estado, no dia 9 de fevereiro, 43,96% das crianças tinham recebido a primeira dose da vacina e 29,77% o segundo imunizante. A campanha de vacinação infantil foi parcialmente retomada em Juiz de Fora após ter sido interrompida no início de janeiro. No momento, as duas doses estão sendo aplicadas em crianças entre 6 meses a menores de 5 anos. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Campanha de Combate ao Abuso em Formiga

A Administração Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano, iniciou a campanha de Combate ao Abuso e Exploração Sexual Infantil. A equipe do Centro de Referência Especializado da Assistência Social, realizou visitas a lojas, supermercados, equipamentos públicos, ao Terminal Rodoviário e aos clubes na Região dos Lagos para realizar a divulgação da campanha que é realizada dias antes do Carnaval porque, historicamente, os índices desse tipo de violência aumentam muito nesse período. (Últimas Notícias – Formiga)

Parceria na prevenção a acidentes

No Brasil, o trânsito ainda mata mais de 33 mil pessoas por ano. No compromisso que o país fez com a Organização das Nações Unidas a meta é de reduzir pela metade o número de mortes até 2028. Em Araguari foi realizada a primeira ação conjunta entre a Secretaria de Saúde, a 2ª Companhia de Bombeiros Militar e a Secretaria de Trânsito, Transportes e Mobilidade Urbana, com a finalidade de promover a prevenção de acidentes de violência no trânsito. (Gazeta do Triângulo – Araguari)

Uberaba faz manutenção de prédios

A Prefeitura de Uberaba abriu processo licitatório para contratar empresa que assumirá manutenção dos prédios públicos da rede municipal. O contrato está estimado em R$9,95 milhões, abarcando a prestação do serviço para realizar reparos em imóveis pertencentes às secretarias de Desenvolvimento Social, Educação Social, Saúde, Defesa Social e Serviços Urbanos. A contratação abrange pequenos reparos nos imóveis públicos para manutenção preventiva e corretiva dos prédios das secretarias, atendendo inclusive demandas referentes às instalações físicas de escolas, unidades de saúde e Cras. (Jornal da Manhã – Uberaba)

COLUNA MG – Principais destaques dos jornais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br