Alunos do Bicicross Poços Clube participam de “Treinão de Carnaval” com Bruno Cogo

Poços de Caldas, MG – Na manhã desta segunda-feira de Carnaval, os alunos do Bicicross Poços Clube tiveram uma experiência única na pista do parque municipal em Poços de Caldas. O piloto de BMX Bruno Cogo, líder do ranking nacional e um dos atletas que busca uma vaga nos próximos Jogos Olímpicos, foi o responsável pelo treino especial e passou diversas orientações para os jovens ciclistas do clube.

O treinão contou com o apoio da Secretaria Municipal de Esportes e foi uma oportunidade valiosa para os jovens ciclistas do clube, que estão vivendo uma fase de aprendizado. O presidente do Bicicross Poços Clube, Adriel Pedro Correa, o Téo, ressaltou a importância do treinamento especial, destacando que todos os ensinamentos transmitidos por Bruno Cogo foram muito proveitosos.

A equipe do Bicicross Poços Clube está se preparando para participar das competições da temporada, com o principal foco no Campeonato Paulista, com início previsto para março. Téo destacou que a meta é ser campeão este ano, depois de ter terminado na terceira colocação em 2022. As vagas para quem quiser participar da equipe estão abertas, e os interessados podem comparecer na pista para conhecer a estrutura e participar dos treinos.

Bruno Cogo, por sua vez, enfatizou a importância de passar seu conhecimento para os mais jovens e transmitir os resultados importantes que obteve tanto no Brasil quanto fora dele. Ele vem se recuperando de uma lesão na região do quadril e espera estar 100% já no próximo mês. O atleta busca uma vaga nos Jogos Olímpicos e tem importantes competições pela frente, como na Argentina, Estados Unidos, diversas etapas da Copa do Mundo, o Campeonato Mundial e o Pan Americano.

Cogo conta com o apoio de várias entidades e empresas, incluindo a Prefeitura de Poços de Caldas, Associação dos Ciclistas de Poços de Caldas, Bicicross Poços Clube, Casa Salles, Grupo Soitic, Poços Tec, Frimer, Júnior Plásticos, Acquafisian, Academia Olimpo, Força Aérea Brasileira e Time Brasil. Com um histórico de resultados expressivos, o piloto de BMX busca continuar brilhando nos circuitos nacionais e internacionais, deixando um legado de aprendizado e inspiração para as próximas gerações.