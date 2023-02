Está cada vez mais difícil se aventurar a ler textos publicados na internet. Muitas vezes os textos são apócrifos, mas temos casos também de pessoas conhecidas, mas que tentam desvirtuar os fatos por posicionamento político.

Veja o caso polêmico dos trailers de lanche em Poços de Caldas. Este problema antigo de uso irregular de espaço público nunca entrou em pauta de prefeito. Justamente porque é um assunto polêmico e de difícil solução.

O prefeito atual recebeu uma notificação do Ministério Público que deu prazo para que a questão fosse solucionada. Isto quer dizer que precisou do Ministério Público intervir na questão para exigir a solução do problema.

Como era de se esperar a reação ao projeto de acabar com o processo como se encontra está rendendo polêmica e a figura do prefeito na linha de frente é o alvo preferido das manifestações. Muitas delas por razões políticas e não para defender os comerciantes.

Enfim, existe uma manifestação do Ministério Público sobre a questão que está sendo acatada pela prefeitura. A questão política neste caso tem que dar lugar à legalidade.