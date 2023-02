Caldense encara Cruzeiro nesta quinta com a missão de quebrar tabu de 19 anos

Poços de Caldas, MG – A Caldense vai receber o Cruzeiro nesta quinta-feira às 16h30 no Ronaldão pela sétima rodada do Campeonato Mineiro. A Veterana precisa da vitória para subir na tabela e para isso terá de quebrar um tabu de 19 anos, já que não vence a Raposa em casa desde 2004, quando fez 1 a 0 com o inesquecível golaço de Milton, em jogo narrado pelo saudoso radialista Fiori Gigliotti.

Desde então, os times jogaram em Poços mais 8 vezes, sendo 6 vitórias do Cruzeiro e 2 empates. Em 2020, as equipes se enfrentaram pela última rodada da primeira fase do estadual e, apesar de a Veterana ter sido superada pelo placar mínimo, o resultado teve sabor de vitória, pois a Caldense tinha vantagem no saldo de gols, se classificou para a semifinal e eliminou a equipe celeste.

No confronto desta quinta, o estádio vai contar com painéis de publicidade de led ao redor do gramado e o campo recebeu um corte especial na grama, de modo a deixar uma marcação de linhas para facilitar a visualização das linhas de impedimento.

Ingressos

Quinta das 9h às 11h na sede do clube. Quinta a partir das 14h nas bilheterias do estádio. Preço de 50 reais inteira e 25 reais meia entrada (pagamento somente em dinheiro). Arquibancada coberta para a torcida da Caldense e descoberta para torcida do Cruzeiro. Tem direito a meia entrada estudantes com carteirinha e pessoas acima de 60 anos. Crianças até 12 anos gratuito (ingressos limitados). Sócio-torcedor entrada livre. Abertura dos portões às 15h.

Campanha

A Caldense vem dos seguintes resultados: Atlético-MG (1-2), Democrata-GV (2-2), Tombense (0-3), Ipatinga (0-1), Villa Nova (2-1), Athletic (2-3). O Cruzeiro acumula 2 empates, 2 vitórias e 2 derrotas. A Veterana está em segundo lugar no Grupo B com 4 pontos. Já o Cruzeiro ocupa a segunda colocação do Grupo C com 8 pontos.

Artilheiros e assistências

A Veterana marcou sete gols na competição: Mayco Félix (2), Patrick Marcelino (2), Baianinho, Erick Salles, Aslen. Com assistências de Mayco Félix (2), Erick Salles (2), Fabrício Costa (2).

Desfalques, pendurados e suspensos

A Caldense não poderá contar com o lateral-direito João Vitor, que levou o terceiro cartão amarelo e terá de cumprir suspensão automática. O volante Kauê está no departamento médico por ter sentido o joelho e também fica de fora. O zagueiro Patrick Marcelino está pendurado com dois amarelos. Os seguintes jogadores levaram um cartão amarelo: Mayco Félix, Erivelton, Luisinho, Suéliton, Baianinho, Alyson Neves, Fabrício Costa, Erick Salles, Geovane Itinga, Aruá e o auxiliar técnico Gladstone.

Esclarecimento sobre o horário da partida

O jogo inicialmente seria no sábado às 19 horas. Porém, a pedido da detentora dos direitos de transmissão e com concordância da FMF, a partida foi antecipada para quinta-feira às 16h30. A Caldense tentou mudar o jogo para uma data e horário melhor, que favorecesse a presença de um maior número de torcedores, mas não foi atendida.

Lanchonete

A lanchonete do estádio Ronaldão é gerenciada por uma empresa terceirizada, que tem a concessão da utilização do espaço junto à prefeitura. A Caldense não é responsável pela venda de comidas e bebidas no local. O clube recomenda a compra de fichas no caixa da lanchonete com antecedência para evitar filas durante a partida.

Arbitragem

Juiz: Murilo Francisco Misson Júnior

Assistentes: Celso Luiz da Silva e Fernanda Nandrea Gomes Antunes

Quarta árbitra: Francielly Fernanda Lima de Castro

Inspetor: Joel Tolentino Damata Júnior

VAR: Michel Patrick Costa Guimarães, Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (AVAR1), Márcio Eustáquio Sousa Santiago (Observador).

Retrospecto

28/01/2004: Caldense 1-0 Cruzeiro

25/02/2006: Caldense 0-2 Cruzeiro

13/02/2010: Caldense 0-2 Cruzeiro

18/03/2012: Caldense 0-5 Cruzeiro

01/02/2014: Caldense 0-0 Cruzeiro

06/03/2016: Caldense 0-1 Cruzeiro

20/01/2018: Caldense 0-0 Cruzeiro

29/07/2020: Caldense 0-1 Cruzeiro

05/02/2022: Caldense 1-2 Cruzeiro

