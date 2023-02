Caldense marca golaço de bicicleta, mas é derrotada pelo Cruzeiro após interferência do VAR

Poços de Caldas MG – A Caldense sofreu nova derrota no Campeonato Mineiro e está praticamente garantida no “Torneio da Morte”. O time de Poços de Caldas tem apenas quatro pontos e encerra sua participação nesta primeira fase do Campeonato Mineiro na próxima semana contra o Pouso Alegre na casa do adversário.

O Cruzeiro abriu 2×0, gols de Daniel Jr e Bruno Rodrigues. O segundo gol cruzeirense teve atuação do VAR, que viu penalidade em Daniel Jr. O gol da Caldense foi belíssimo. Patrick de bicicleta mandou para o fundo das redes. A Caldense era melhor em campo, mas acabou sendo prejudicada pela expulsão de Suéliton.

Caldense

Elisson; Patrick Marcelino, Suéliton e Lula (Mayco Félix); Ronaldo, Kayo (Aruá), Fabrício Costa e Alyson Neves; Erick Salles (Guilherme Martins), Aslen (Luisinho) e Bruninho (Baianinho). Técnico: Thiago Oliveira

Cruzeiro

Rafael Cabral; Lucas Oliveira, Neris (Machado) e Reynaldo; Wallisson (Mateus Vital), Ian Luccas (Ramiro), Neto Moura (Matheus Jussa) e Kaiki; Daniel Jr (Stênio), Bruno Rodrigues e Gilberto. Técnico: Paulo Pezzolano.

Gols: Daniel Jr (aos 16’1ºT), Bruno Rodrigues (aos 36’1ºT), Patrick (aos 18’2ºT) Cartões amarelos: Patrick, Lula e Aruá (Caldense); Neris e Bruno Rodrigues (Cruzeiro) Cartão vermelho: Suéliton, aos 35’2ºT (Caldense) Motivo: 7ª rodada do Campeonato Mineiro Local: Estádio Doutor Ronaldo Junqueira (Ronaldão), em Poços de Caldas-MG Data e horário: 23 de fevereiro de 2023 (quinta-feira), às 16h30 Árbitro: Murilo Francisco Misson Júnior Assistentes: Celso Luiz da Silva e Fernanda Nandrea Gomes Antunes Publico 2790

Renda 76.825,00 VAR: Michel Patrick Costa Guimarães

FOTO PAULO VITOR DE CAMPOS/MANTIQUEIRA