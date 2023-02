Golaço de Patrick Marcelino é o quarto gol de bicicleta que se tem registro na história da Caldense

Poços de Caldas, MG – O zagueiro da Caldense Patrick Marcelino marcou um golaço de bicicleta na última quinta-feira contra o Cruzeiro no Ronaldão. O lance aconteceu aos 19 minutos do segundo tempo. Fabrício Costa alçou a bola na área em cobrança de falta da intermediária, Suéliton escorou de cabeça na marca do pênalti e Patrick Marcelino virou uma linda bicicleta no cantinho.

Esse foi o quarto gol de bicicleta que se tem registro na história da Caldense. O primeiro foi marcado pelo atacante Sargento Airton, em um amistoso contra o Mogi Mirim-SP, em maio de 1958, logo no início da etapa complementar. A partida foi repleta de gols e a Veterana foi superada por 4 a 3 no Estádio Cristiano Osório.

Dez anos depois, em outubro de 1968, em um amistoso no Cristiano Osório contra a Seleção da Liga Poços-caldense de Futebol, a Veterana venceu por 3 a 0 e o atacante Batata anotou de bicicleta o primeiro gol da partida, após cobrança de escanteio.

Em junho de 1981, já na era profissional e pelo Campeonato Mineiro, a Caldense goleou o Tupi por 4 a 0, com três gols do centroavante Casagrande, sendo o primeiro deles de bicicleta. De curiosidade, em toda a sua história, há registros de dois gols de bicicleta sofrido pelo Verdão, um marcado por Alemão em amistoso que terminou empatado em 1 a 1 contra o Palmeiras de São João da Boa Vista em 1968 e outro por Carciano na vitória do Villa Nova por 2 a 0 na semifinal da Taça Minas Gerais de 2006.

Caldense anuncia dispensa de jogadores

Poços de Caldas, MG –A Caldense anunciou na tarde de ontem a dispensa de quatro atletas. Confora o comunicado: “Por decisão da comissão técnica em conjunto com a diretoria do clube, quatro jogadores da Veterana foram liberados e não fazem mais parte do plantel alviverde. São eles: Geovane Itinga, João Henrique, Pedro Rosa e Alyson Neves. A Caldense agradece os serviços prestados pelos atletas e deseja sucesso em seus futuros desafios. O clube está negociando com reforços para fortalecer o grupo nos próximos compromissos”.