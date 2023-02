Lafaiete confirma 5 empresas no Distrito Industrial II

Foram iniciadas as obras de infraestrutura para a implantação do Distrito Industrial II, em Conselheiro Lafaiete. Durante visita ao local, o prefeito Mário Marcus (foto) deu detalhes sobre o novo espaço de desenvolvimento, que está sendo construído no terreno devolvido pela Cohab em 2017. De acordo com o chefe do Executivo, a área, de 639 mil m² já possui empresas com instalação definida. “Já foram feitos os processos licitatórios, que resultaram na cessão de cinco áreas para novas empresas, que deverão se instalar já nos próximos meses”, destacou. (Correio da Cidade – Conselheiro Lafaiete)

Fenamilho será realizada em maio

Em 2023, a Festa Nacional do Milho chega à sua 62ª edição. São 62 anos de muitas histórias que marcaram várias gerações. Para comemorar a volta da Fenamilho, os organizadores estão preparando uma festa com grandes novidades. Este ano, o propósito é que a Fenamilho seja mais que uma festa. A programação está sendo montada com o intuito de proporcionar à população um evento com muita música, cultura, esportes, inclusão, negócios e responsabilidade socioambiental. A Fenamilho 2023 acontecerá no período de 19 a 28 de maio. Os ingressos já estão sendo vendidos em parcerias com as entidades assistenciais. (Folha Patense)

Enfermagem da Uemg pode ter restrições

O Plano Pedagógico do curso de enfermagem da Uemg-Divinópolis não especifica a obrigatoriedade dos estágios curriculares serem realizados no município. A informação foi divulgada por estudantes da turma do 8º período, que se preparam para iniciar os estágios obrigatórios no 9º período, a partir de 20 de março de 2023. Até agosto de 2020, os estágios ocorriam em Divinópolis, mas, desde então, passaram a ser realizados em municípios próximos, como Itapecerica, Itaúna, Oliveira, Carmo do Cajuru, entre outros. Uma resolução do Cofen prevê que o estagiário precisa de um professor preceptor, mas não especifica a periodicidade da avaliação. (Divinews – Divinópolis)

Lideranças se mobilizam pela Coteminas

Depois de enviar ofício ao governo do presidente Lula, do PT, pedindo a intercessão junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para amenizar as dificuldades financeiras da Coteminas e manter cerca de 4 mil empregos em Montes Claros, o deputado Arlen Santiago, pretende fazer ampla mobilização da classe política mineira para tentar sensibilizar o governo federal a atender ao pleito. O parlamentar vai pedir a participação da bancada de Minas no Congresso Nacional em defesa da empresa, destacando sua importância para Montes Claros, pela geração de empregos diretos, além de participar de seu desenvolvimento socioeconômico. (Jornal de Notícias – Montes Claros)

Ônibus de Sabará sem reajustes

A Prefeitura de Sabará anunciou que, em 2023, o valor dos bilhetes dos ônibus municipais não terá aumento. O preço, fixado em R$ 5,40 para os coletivos na cidade e R$ 6,35 para a linha que atende o Distrito de Ravena, será mantido até dezembro. Isso foi possível devido ao Projeto de Lei Nº 015/2023 do Executivo Municipal que foi aprovado na Câmara de Vereadores, resultando na sanção da Lei Municipal que estabelece a concessão de subsídio tarifário e medidas compensatórias para a empresa de transporte coletivo de passageiros.(Sabará Notícias)

Mães Pela Liberdade pede ajuda

O coletivo Mães pela Liberdade, de amparo à comunidade lgbtqia+ está pedindo socorro em Sete Lagoas O grupo – que tem como objetivo acolhimento entre as mães, a respeito de suas dúvidas e ansiedades decorrentes das vivências com seus filhos – está sem espaço físico para receberem as reuniões de amparo, e também falta mão de obra qualificada para auxiliar os membros da comunidade quanto à questões de saúde. (Sete Dias – Sete Lagoas)

Credivar renova parceria com Vida Viva

Investir no social é um dos objetivos do Sicoob Credivar e a parceria com a Associação do Voluntariado de Varginha, Vida Viva é um exemplo disso. A associação, que possui 27 anos de história, oferece a pacientes oncológicos, de diversas cidades da região, uma melhor qualidade de vida durante o tratamento. Dentre os serviços prestados estão a oferta de lanches reforçados para os pacientes e acompanhantes, empréstimo de equipamentos hospitalares, assistência jurídica e psicológica, doações de medicamentos, alimentos, itens de higiene pessoal, roupas, agasalhos e cobertores. (Gazeta de Varginha – Varginha)

