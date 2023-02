Definidos os times semifinalistas do Torneio Campeões dos Campeões

Poços de Caldas, MG – Neste domingo, ocorreram quatro jogos do Torneio Campeão dos Campeões em Poços de Caldas, MG. A competição é organizada pela Liga Poços-caldense de Futebol, Associação dos Árbitros de Poços de Caldas e com apoio da Secretaria Municipal de Esportes. Todos os jogos foram realizados no estádio Benedito Bandola de Oliveira, conhecido como Bandolão e com cobertura do jornal Mantiqueira. A equipe de arbitragem foi composta por Anderson Pires de Paula, Clayton Viera dos Santos, Cássio André Ferreira e Luci Mara Siqueira.

A primeira partida foi entre Curimbaba e Chiqueirão, que terminou em empate de 2×2 no tempo normal. A disputa foi decidida nos pênaltis, onde Curimbaba saiu vencedora por 7×6. Já o segundo jogo não foi tão equilibrado, com o time da Vila Matilde derrotando a Caldense Embalagens por 5×0. Na parte da tarde, houve mais dois jogos, onde Jardim Ipê venceu Grêmio Vila Nova por 2×0 e o Guarani marcou 1×0 contra o Córrego D´Antas.

As semifinais serão realizadas no próximo final de semana, também no Bandolão, durante a tarde. Os jogos começam com Curimbaba x Jardim Ipê às 14h, seguido por Guarani x Vila Matilde.

TEXTO E FOTOS: PAULO VITOR DE CAMPOS/MANTIQUEIRA