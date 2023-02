Veículos batem de frente na Serra do Selado

Poços de Caldas, MG – Na tarde deste sábado, 25, ocorreu uma colisão frontal entre uma caminhonete Hilux e um veículo Captiva na Serra do Selado, localizada entre Poços de Caldas e Bandeira do Sul. De acordo com informações fornecidas pelo Corpo de Bombeiros, os danos foram significativos na frente dos dois carros devido à intensidade do impacto e às condições climáticas desfavoráveis, uma vez que estava chovendo no momento do acidente.

Apesar do dano causado, somente uma pessoa sofreu ferimentos leves no joelho. A equipe de resgate prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima para atendimento médico. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pela perícia.

Foto: Divulgação / Rede Social