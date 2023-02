Menores desacompanhados impedidos de entrar no shopping

O Center Shopping de Uberlândia (foto) obteve na Justiça uma autorização para impedir a entrada de crianças e adolescentes ao empreendimento que estejam desacompanhados dos pais, responsáveis ou de algum representante legal. De acordo com a decisão, a medida tem como objetivo evitar a realização de um evento de ‘rolezinho’, agendado por jovens para ocorrer na mesma data. No pedido, feito à Justiça, o Shopping argumenta que tais eventos, caracterizados por grandes aglomerações, têm causado transtornos a lojistas e demais frequentadores do empreendimento. (Diário de Uberlândia – Uberlândia)

Coleta de sangue ampliada em Varginha

Com cerca de um mês de funcionamento, o Posto Avançado de Coleta Externa da Hemominas em Varginha terá seu atendimento ampliado. A partir de março, a coleta/doação de sangue no local será feita dois dias por semana, às segundas e quartas-feiras. Antes, os trabalhos eram feitos apenas às quartas. (Blog do Madeira – Varginha)

Posto de Coleta de Sangue em Paraíso

A Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Minas Gerais – Hemominas – aprovou o projeto apresentado pela Prefeitura para a implantação do Posto Avançado de Coleta Externa de Sangue, em São Sebastião do Paraíso. O Posto de Coleta irá funcionar em imóvel na rua Pimenta de Pádua, logo acima da Lagoinha, previsto para entrar em funcionamento em junho. Quando esteve em Paraíso para a inauguração do Centro de Tratamento de Queimados na Santa Casa no dia 13 deste mês, o secretário de Estado da Saúde, Fábio Baccheretti disse que o Posto de Coleta de Sangue entraria em funcionamento em agosto. (Jornal do Sudoeste – São Sebastião do Paraíso)

Ipatinga tem elite mais rica da região

Levantamento do Observatório das Metropolizações Vale do Aço, instalado no IFMG Ipatinga, coordenado pelo geógrafo com especialização doutoral em estatística pelo IBGE, William Passos, aponta que Ipatinga tem a elite mais rica da região. Em conjunto com as elites de Timóteo, Coronel Fabriciano e Santana do Paraíso, a camada rica do Vale do Aço injeta mais de R$ 3 bilhões por ano na economia local. A riqueza das quatro elites, medida em patrimônio líquido e concentrada nas mãos de apenas 15,39% da população (82.418 pessoas), totalizava cerca de R$ 68 bilhões em 2020. Os números foram calculados com base nas declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) entregues à Receita Federal. (Diário do Aço – Ipatinga)

Passos em emergência pela dengue

A Prefeitura de Passos decretou situação de emergência em saúde pública por conta do aumento nos registros de dengue. Segundo a administração, o município apresenta alto índice de infestação larvária e do Aedes aegypti nos meses de janeiro e fevereiro. Na última quinta-feira, a cidade atingiu 2.363 casos prováveis da doença. O decreto aponta aumento na procura por atendimento na UPA e no número de hospitalizações e prevê visitas em imóveis públicos e privados para eliminação de focos do mosquito. (Folha da Manhã – Passos)

Escolas receberam as famílias com café

A Secretaria de Educação realizou a primeira reunião de pais do ano nas escolas da área rural. Cada equipe preparou uma dinâmica diferente para receber as famílias, apresentar os professores, entregar o calendário escolar e falar sobre as ações pedagógicas para o ano letivo de 2023. Na Barra Bonita, a diretora Bruna Rezende recebeu a comunidade no pátio da Escola Municipal Francisco Bueno da Silva onde foi feito um grande círculo. “Ao darmos as mãos e iniciarmos nossos trabalhos juntos queremos agradecer a imensa contribuição que recebemos das famílias”, falou ao abrir as atividades. (A Folha Regional – Muzambinho)

