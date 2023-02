Segundo andar do Museu Mariano Procópio será reaberto

A Prefeitura de Juiz de Fora anunciou que após 15 anos sem visitação, o segundo andar do prédio do Museu Mariano Procópio (foto) será reaberto nesta sexta-feira (3 de março). A ação integra a segunda etapa do processo de reabertura total do espaço, conforme a Administração municipal. A partir de sábado, dia 4, nas dez salas do segundo andar, os visitantes terão acesso à exposição “Fios de Memória: a formação das coleções do Museu Mariano Procópio”, que recupera as coleções de Alfredo Ferreira Lage e do próprio Museu ao longo de suas trajetórias. De acordo com a Prefeitura, o espaço estava fechado por conta da necessidade de intervenções no local, realizadas recentemente. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Prefeitura vai pavimentar trecho da BR

Após anunciar obras na estrada que liga o distrito de Santa Efigênia a MG-425, a Prefeitura de Caratinga também abriu processo de licitação para contratar empresa que realizará a pavimentação de 2,30 km do trecho São João do Jacutinga a Patrocínio, que fica na BR-474. Para isso, o executivo realizou estudo, a fim de verificar o volume atual do tráfego na estrada. Foram realizadas contagens volumétricas direcionais nos dias 27, 28, 29 de dezembro de 2022, de segunda a quarta-feira, entre 5 e 19h durante 14 horas/dia, em todos os movimentos da ligação. (Diário de Caratinga – Caratinga)

Obras concluídas no 2º semestre em Arcos

As obras para captação de água do rio Candonga em Arcos, avaliadas em R$ 7 milhões e que deverão ser concluídas no segundo semestre deste ano, têm a finalidade de aumentar em 50% a capacidade de abastecimento do município. Foram iniciadas no final de 2018. Em julho de 2020, a Companhia de Saneamento de Minas Gerais informou que os serviços estavam paralisados há seis meses. A Companhia ressaltou que, além da nova captação do rio Candonga, irá reforçar o abastecimento. Arcos conta hoje com duas unidades de captação de água, sendo uma no Córrego das Almas e outra na Vargem dos Britos, além de poços profundos que são utilizados em casos emergenciais de desabastecimento. (Correio do Centro Oeste – Arcos)

Prefeitura regulariza mais de 160 imóveis

Em Lafaiete, cerca de 160 famílias terão o título de legitimação de posse de seus imóveis. A Prefeitura está enviando ao Cartório do 1º Ofício, a Certidão de Regularização Fundiária (CRF) atualizada para moradores do Núcleo Informal Nossa Senhora da Guia. Esta é a última etapa deste processo que foi realizado pela administração municipal. O próximo passo é a abertura de matrículas individuais para cada lote regularizado, ação que compete ao Cartório. O prefeito Mário Marcus assinou a documentação final do processo de regularização fundiária, em reunião com o secretário de Planejamento, Daniel Coelho, e a diretora de Habitação, Natália Fernandes. (Correio Online – Conselheiro Lafaiete)

Prédio do CCE será reformado

O prefeito de Gurinhatã, Wender Luciano anunciou nos últimos dias, a reforma completa e melhorias na sede do Centro de Controle de Endemias. O anúncio foi feito durante a inauguração da nova Farmácia de Minas, onde o prefeito se reuniu com a equipe do CCE, para falar sobre a obra. “Essa equipe de Endemias realiza um trabalho de grande importância no combate à dengue e tantas outras doenças, e em breve estará de casa nova, com mais conforto para o exercício das suas funções”, disse o prefeito. (Gazeta Pontal de Minas – Ituiutaba)

Alfenas tem Unidade de Referência

A instalação de uma Unidade de Referência e Demonstração de fruticultura de clima temperado vai marcar o início da edição de 2023 do Circuito Mineiro de Fruticultura. O evento será realizado no dia 1º de março, a partir de 13 horas, no Sítio Ponte Funda, em Alfenas, do produtor João Manoel Neto. O coordenador regional da Emater-MG em Alfenas, Kleso Júnior, explica que estão sendo testadas dez cultivares diferentes de frutas como ameixa, pêssego e nectarina, estas de clima temperado, mas também de algumas de clima tropical e já tradicionais na região, como goiaba e abacaxi. (Folha Machadense)

Juruaia faz mutirão de pequenas cirurgias

A Prefeitura de Juruaia, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde e a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) realizaram um mutirão de pequenas cirurgias gratuitas. O evento foi realizado em parceria com o Internato Rural e a Liga Acadêmica de Feridas da UFMG, quando foi possível atender aproximadamente 80 pacientes, zerando assim a fila de espera para esses pequenos procedimentos. Durante o mutirão, o Prefeito Celsinho fez questão de agradecer aos 30 profissionais de saúde e todos os envolvidos no projeto. (A Folha Regional – Muzambinho)

COLUNA MG – Principais destaques dos jornais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br