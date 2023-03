Acidente na Avenida José Remígio Prézia deixa cinco pessoas feridas

Poços de Caldas, MG – Na noite desta terça-feira (28), por volta das 20h30, um grave acidente ocorreu na Avenida José Remígio Prézia, na zona leste de Poços de Caldas. Dois veículos se envolveram no acidente, deixando cinco pessoas feridas, incluindo uma criança de 9 anos e um adolescente de 14 anos.

Quatro dos feridos estavam no veículo Fiat Uno, enquanto a outra pessoa ferida estava na Fiorino, que ficou presa às ferragens. O caso mais grave é o do motorista da Fiorino, que sofreu traumas nos membros inferiores, e uma das passageiras do Uno, que suspeita-se ter sofrido trauma de tórax. Os demais envolvidos no acidente foram socorridos com ferimentos leves.

A perícia irá investigar as causas do acidente, buscando entender o que teria ocasionado a colisão entre os dois veículos.

A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e o Samu também esteve no local.

FOTO MARCOS CORRÊA