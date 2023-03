Governo de Minas regularizou mais de 300 propriedades

O Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), entregou 314 títulos de terras devolutas rurais para pequenos produtores de 32 municípios neste mês de fevereiro, beneficiando municípios do Norte de Minas (foto). As propriedades são a primeira remessa da meta de 1,8 mil regularizações fundiárias rurais para 2023. Até 2026, espera-se que sejam emitidos 7.280 documentos – o que representa crescimento de 40% em comparação ao quadriênio anterior. Entre 2019 e 2022, foi formalizada, pelo Programa Estadual de Regularização Fundiária Rural, a posse de 5,2 mil imóveis ocupados por agricultores de 66 municípios de Minas Gerais. (Jornal de Notícias – Montes Claros)

Unidade de conservação da Pedra Rachada

A Prefeitura de Sabará, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, abriu consulta pública para criação da unidade de conservação da Pedra Rachada, localizada na região da Pedra achada, Unidade Territorial Estratégica – UTE, Caeté – Sabará. O processo regulatório estará aberto até o dia 12 de maio de 2023. A iniciativa tem como objetivo colheres informações e contribuições da sociedade para a realização do projeto. (Sabará Notícias – Sabará)

Obras da Heineken começam neste mês

A Heineken deve iniciar, neste mês, as obras da fábrica em Passos. A empresa assinou, nesta quinta-feira, um Termo de Acordo Positivo com o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) que prevê adoção de medidas socioambientais por conta de supressão de 1,1 hectare de vegetação nativa no local onde a unidade será instalada. “Prestes a dar início às obras da sua nova cervejaria em Passos, o Grupo Heineken anuncia novas ações que complementam os compromissos já assumidos anteriormente em prol do meio ambiente e da comunidade local”, informou a empresa nesta quinta-feira, 2. (Folha da Manhã – Passos)

Olaria com saúde 100% digital

Um importante projeto foi implementado no município de Olaria que, a partir de agora, tornou-se a primeira cidade do Brasil com atendimento 100% digital na saúde. O projeto surgiu no cenário pós-pandemia da Covid-19, devido à grande demanda de pacientes que necessitavam de atendimento. Neste período, houve diversos agravantes com médicos que não retornaram às unidades de saúde, além das filas de espera e pacientes com receio de se dirigirem para Juiz de Fora em busca de serem atendidos, tendo em vista o número alto de casos da doença na época. (Jornal Panorama – São Lourenço)

Formiga reativa cirurgias eletivas

Os vereadores de Formiga estiveram reunidos com a direção e funcionários da Santa Casa de Caridade de Formiga, o presidente da OAB Formiga, Aécio Coutinho, e o representante do Ministério Público, o promotor de Justiça Guilherme Salles, para discutirem sobre a cirurgias eletivas realizadas no hospital. Durante o encontro, a gestora executiva da Santa Casa, Myriam Araújo Coelho, salientou, mais uma vez, a necessidade de se receber “em dia” os serviços prestados, para que a entidade possa arcar com despesas havidas, que, infelizmente em razão de certos atrasos de recebimentos verificados, acarretam no não pagamento de fornecedores, por falta de recursos que não chegam à entidade. (Últimas Notícias – Formiga)

Tratamento de esgoto é desafio

A coleta e o tratamento de esgoto são assuntos de saúde pública que ainda não foram totalmente superados no Vale do Aço. Dados da Copasa apontam que em Ipatinga é onde a situação está mais avançada, mas ainda há muito o que ser feito na região. No fim do ano passado, Santana do Paraíso chegou a publicar um dado alarmante: somente no mês de novembro começaram as obras de retirada do esgoto a cléu aberto no bairro Industrial. Na ocasião, o prefeito Bruno Morato chegou a lamentar que em nenhum lugar da cidade as pessoas conviviam com tanta proximidade com o esgoto como naquele local. (Diário do Aço – Ipatinga)

Radares registram mais de 50 mil infrações

Desde o dia 20 de maio de 2022, os novos radares fixos de controle de trânsito da Prefeitura de Juiz de Fora entraram em funcionamento em 54 pontos de fiscalização eletrônica, em locais onde há maior incidência de acidentes. Entre maio do ano passado e janeiro de 2023, estes radares registraram mais de 50 mil infrações, em que foram aplicadas as multas previstas pela legislação vigente, previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Segundo a Prefeitura, neste oito meses, foram registradas 50.933 autuações por fiscalização eletrônica. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

