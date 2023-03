Paulista e Marcelo Heitor visitam a UPA

Poços de Caldas, MG – As questões que envolvem a área de saúde têm sido abordadas, com frequência, pela Câmara de Poços. Além de Requerimentos e Indicações, as demandas são discutidas, também, durante as sessões do Legislativo e em visitas a diversas unidades que prestam atendimento no município. Nesta semana, os vereadores Wellington Paulista (União Brasil) e Marcelo Heitor (PSC) estiveram na Unidade de Pronto Atendimento – UPA, oportunidade em que conversaram com o secretário adjunto de Saúde Carlos Eduardo Almeida, com a diretora geral Michelli Bertozzi e com servidores que trabalham no local. De acordo com os parlamentares, o objetivo principal da visita foi obter informações sobre como estão os atendimentos e demais serviços oferecidos na unidade. “Foi uma visita positiva, nos explicaram sobre as novas diretrizes do setor, receberam as nossas demandas e ficamos de marcar outras reuniões para que possamos dar continuidade à discussão de melhorias”, disse Paulista.

O vereador Marcelo Heitor ressaltou que essas visitas são fundamentais para que a Câmara possam ter conhecimento de como está o trabalho nas unidades de saúde, além de poder encaminhar as reivindicações da população, cumprindo um dos papeis do Legislativo. “Pudemos conversar com a diretoria, com alguns enfermeiros, médicos e servidores, questionamos com relação aos atendimentos, aos utensílios de uso diário e outros assuntos importantes. A saúde merece, sempre, uma atenção especial do poder público e vamos continuar na luta por avanços”, declarou.

Tanto o vereador Wellington Paulista, como também o vereador Marcelo Heitor, são autores de diversas proposições que tratam de melhorias na área da Saúde de Poços. Todos os documentos estão disponíveis para consulta no Portal da Câmara.