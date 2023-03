Exposição Perfil traz uma reflexão sobre a constituição do povo brasileiro através da figura feminina

Poços de Caldas, MG – A Câmara de Poços realizou, na tarde da última terça-feira (07), a abertura oficial da exposição Perfil, do artista plástico Luiz Mota. A mostra estará no Legislativo até o dia 17 de março, a pedido do vereador Flávio Togni de Lima e Silva (PSDB). A iniciativa integra as ações da Câmara no Mês da Mulher.

São 13 telas que apresentam as técnicas aquarela, óleo sobre tela e pintura acrílica, com o objetivo de levar ao público, pelo viés feminino, uma reflexão sobre a diversidade da constituição do povo brasileiro. O que se pretende com a exposição é recriar uma conexão entre os povos que aportaram no Brasil a partir de 1500 e a complexa rede de pluralidades desenvolvida e consolidada por meio da cultura, da técnica, e da franca mistura, que tornam o Brasil um país tão distinto. O grande destaque do trabalho é a figura feminina inserida como sujeito da história e sua importância na construção da identidade da população brasileira.

Luiz Mota contou sobre como surgiu a exposição Perfil. “A exposição vem de uma história mais longa, que é a produção de alguns quadros de uma área que eu sempre gostei, que é a área feminina, e fazer essa demonstração de expressões que dizem muito da mulher. Tanto nos detalhes mais duros, como também nos felizes. Tanto nas expressões mais delicadas, como também nas mais grosseiras. Aos poucos fui percebendo também a possibilidade de unir isso à constituição do povo brasileiro. Nós temos uma constituição que, muitas vezes, fica à margem, não é muito falada, muito pensada. O Brasil é o que é exatamente por causa das mulheres, não exatamente por causa dos homens. A miscigenação, o contato com o povo nativo é que foi formando o povo brasileiro. A ideia, então, é trazer através da arte a reflexão, o olhar para o mundo de outra forma”, comentou.

O vereador Flavinho, durante a abertura, falou sobre a importância da ocupação do saguão da Câmara com exposições sobre os mais variados temas. “A exposição do nosso querido artista Luiz Mota traz um grande destaque para a figura feminina na constituição do povo brasileiro e quero reforçar o papel fundamental que essas exposições têm no Legislativo. Um espaço no saguão de entrada que vem sendo ocupado com trabalhos diversos, incentivando a participação da população e valorizando a arte dos profissionais da nossa cidade”, destacou.

As visitas à exposição podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 09h às 18h, no saguão de entrada da Câmara de Poços.