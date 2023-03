Firestone GP ST. PETE encanta jornalista mineira

Poços de Caldas, MG – A jornalista Tânia Mara Carvalho, da cidade de Poços de Caldas, ainda está entusiasmada com sua experiência na etapa de abertura da NTT INDYCAR SERIES, realizada entre os dias 3 e 5 de março de 2023, na Flórida. O evento, apresentado pela RP Funding, aconteceu em um circuito temporário de 1,8 milhas e 14 voltas à beira-mar, que proporcionou uma combinação de ruas adjacentes do centro que circundam pontos turísticos da região.

O vencedor da corrida, Marcus Ericsson, da Suécia, mostrou-se habilidoso e inteligente durante a prova, que contou com muita emoção desde a primeira volta, quando vários carros se chocaram a mais de 200 km/h. Tânia Mara destacou a impecável organização do evento, além da oportunidade de estar próxima dos pilotos, carros e equipes, o que considerou um privilégio e uma oportunidade única.

Para ela, a categoria é uma das mais encantadoras, e poder vivenciar tudo ao vivo e a cores foi uma experiência incrível. Tânia ainda ressaltou o quanto o campeão de 2022, Will Power, foi atencioso com ela em todos os momentos que estiveram juntos. Em resumo, o Firestone GP ST. PETE foi um evento inesquecível para a jornalista mineira.