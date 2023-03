Sessão solene em homenagem às mulheres acontece na sexta-feira

Poços de Caldas, MG – Na próxima sexta-feira (10), às 19h30, a Câmara de Poços realiza uma sessão solene em homenagem às mulheres, dentro da programação do Mês da Mulher no Legislativo. Desde 1996, com aprovação da Resolução n. 585, a Casa promove atividades em comemoração à data.

Em 2023, foram indicadas pelos vereadores e receberão a homenagem: Irmã Anita Teresinha Grespan (Vereador Ricardo Sabino); Carolina Augusta Rodrigues (Vereador Marcelo Heitor); Cibele Angelica de Souza Spina (Vereador Flávio Togni de Lima e Silva); Cleusa Braga Ferreira (Vereador Roberto Santos); Cristiane de Assis Teodoro (Vereador Tiago Braz); Deborah Brianezzi Reis de Andrade (Vereador Kleber Silva); Eliana Junqueira (Wilson Rodrigues); Elizabete de Cássia da Costa (Vereador Claudiney Marques); Francisca Teresinha da Silva (Vereador Lucas Arruda); Gislene Elisa de Araújo (Vereador Douglas Dofu); Juliana de Fátima da Silva Prado (Vereador Wellington Paulista); Márcia Aparecida da Silva (Vereador Diney Lenon); Maria Terezinha Mafra (Vereador Sílvio de Assis); Míriam de Fátima Moraes Silva (Vereadora Regina Cioffi); Rita de Cássia Rodrigues (Vereadora Luzia Martins).

As sessões solenes e especiais são transmitidas pela Internet nas páginas da Câmara no Facebook e YouTube.