Basquete masculino da Caldense está focado na preparação para as competições de 2023

Poços de Caldas, MG – A comissão técnica de basquete da Caldense está preparando os times que disputarão as competições de 2023, nas mais diversas categorias. Os atletas têm realizado os treinamentos no Ginásio Ronaldo Junqueira, na sede do clube, buscando o fortalecimento da equipe e a integração dos novos jogadores.

O técnico dos times masculinos, Otávio Damião, falou sobre os preparativos da temporada. “Os treinos começaram na primeira semana de fevereiro e estamos trabalhando com muitos atletas novos, que farão parte das equipes e que já tem maior bagagem, por isso há o foco no desenvolvimento desses atletas, para que possam se encaixar nos times”, detalhou.

A composição dos plantéis é primariamente feita por meio da busca dos atletas na iniciação e nos níveis intermediários de treinamento dentro do clube, porém, no momento, não há mais vagas disponíveis dentro dos times competitivos. “Com o passar das competições e conforme a demanda exigir, pode haver abertura de novas posições para a composição dos elencos”, afirmou Otávio.

A elaboração das rotinas de treinos entre a comissão visa os jogos da Liga Regional de Campinas e da LIDARP (Liga Desportiva do Alto Rio Pardo), com datas a definir e com previsão de início para o final do mês de março e início de abril.

Renan Muniz/Caldense