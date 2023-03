Dra. Regina questiona estrutura da sala da vacinas da UBS central

Poços de Caldas, MG – Durante a sessão ordinária da Câmara Municipal de terça-feira, 7, a vereadora Dra. Regina (Progressistas) acionou a secretaria municipal de Saúde, através de uma indicação, um local mais adequado para a sala de vacinação na UBS central.

Ao longo da semana passada, com a retomada da campanha de vacinação contra a Covid-19 e a aplicação da vacina bivalente nos grupos prioritários, ficou evidente a necessidade de um local adequado capaz de garantir que o processo seja realizado de forma segura e eficiente. “Alguns dos motivos pelos quais faço esta indicação, é que nos últimos dias temos visto muitos idosos na fila sem condições de se acomodarem, ficam expostos ao sol quente aguardando o atendimento”, disse a parlamentar.

Ainda de acordo com Dra. Regina, o local de aplicação dos imunizantes deve ser seguro para os profissionais de saúde e para as pessoas que estão sendo vacinadas. Além disso, deve ser facilmente acessível para as pessoas idosas que estão sendo vacinadas. “Importante incluir a necessidade de disponibilidade de estacionamento adequado e acesso para pessoas idosas e com deficiência”, completou. Importante ressaltar que próximo à UBS central, um trecho da Rua Goiás permanece em obras, o que atrapalha o trânsito e a dificuldade de encontrar vagas de estacionamento.

TRÂNSITO

Dra. Regina também cobrou soluções reivindicadas por moradores do Jardim dos Estados e motoristas que circulam pela região. Uma das demandas, a recuperação asfáltica da rua Ponta Porã que há anos necessita de completa recuperação do asfalto – ou o restante dele. Importante ressaltar que diversas Indicações já foram encaminhadas ao Poder Executivo e, até o momento nenhuma providência foi tomada.

Outra indicação seria o início de um estudo para implantação de um redutor de velocidade na rua Guaporé. Moradores cobram a presença de um redutor solicitam a implantação de redutor onde melhor couber para se evitar acidentes e atropelamentos na via. Muitos motoristas e motociclistas trafegam pela via em alta velocidade colocando os pedestres em risco.