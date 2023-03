Jovem de Poços é o primeiro atleta a ser contratado para jogar cricket em equipe inglesa

Poços de Caldas, MG – Luiz Henrique Rodrigues Moraes, um jovem atleta de Poços de Caldas vai entrar para a história ao se tornar o primeiro jogador do time masculino brasileiro de cricket a ser contratado por uma equipe de fora do país. Aos 20 anos, Luizinho, como é conhecido, seguirá para a Inglaterra para jogar no Bolney cricket Club Sussex, um dos mais tradicionais times de cricket do país, com 183 anos de história. O campo onde a equipe treina tem mais de 900 anos, dá o tamanho da tradição desta equipe.

Luizinho começou sua jornada no cricket através dos projetos realizados no Colégio Municipal, e em apenas três meses de treino já participou do seu primeiro Sul-Americano, na Argentina. Na estreia, quase conseguiu ser o melhor lançador do campeonato, e desde então, o cricket se tornou uma paixão em sua vida.

O atleta, que também cursa graças ao Cricket Brasil, se diz animado com a oportunidade de jogar na Inglaterra e ansioso para aprender e compartilhar um pouco da cultura brasileira com sua equipe. “Estou muito empolgado, sei que vou aprender muito e também quero mostrar um pouco de nossa cultura para eles”, disse Luizinho.

Matt Featherstone, um dos responsáveis pelos projetos de cricket em Poços de Caldas, destaca a importância da ida de Luizinho para a Inglaterra como um marco para o esporte no Brasil. “Certamente a ida do Luizinho para a Inglaterra é uma honra, o primeiro de muitos. Sabemos do potencial e do talento do Luizinho e ele vai mostrar serviço num clube de uma tradição enorme. Uma experiência incrível e todos nós ficamos muito felizes com todo o aprendizado que ele trará quando voltar”, afirmou Matt. A temporada de cricket na Inglaterra começa em abril, e todos estão animados com a oportunidade única que Luizinho terá de representar o Brasil no esporte e mostrar seu talento no cenário internacional. A ida do jovem atleta é vista como uma grande conquista para o cricket masculino brasileiro, e todos torcem para que ele tenha uma temporada de sucesso na Inglaterra.