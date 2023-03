Governador confirma obras na BR-452

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), esteve em Uberlândia na sexta-feira para participar da posse da nova diretoria da Associação Comercial e Industrial de Uberlândia (Aciub), que será comandada por Fábio Túlio Felippe. Durante sua passagem pela cidade, o chefe do Estado falou com a imprensa sobre a situação das rodovias no Triângulo Mineiro e do imbróglio envolvendo as obras no Anel Viário Sul. Questionado sobre uma possível duplicação da BR-452, entre Uberlândia e Araxá, e do trecho da BR-365, ele anunciou que as rodovias receberão obras de melhorias já no próximo semestre. (Diário de Uberlândia)

Lideranças debatem obras paralisadas

O prefeito André Merlo reuniu com deputados da região para discutir a retomada de importantes obras que estão paralisadas. Uma dela é a do Aeroporto Coronel Altino Machado. A iniciativa tem o objetivo de garantir a agilidade e andamento das obras em benefício da população, impulsionando o desenvolvimento da região. De acordo com a Prefeitura de Valadares, a obra do aeroporto foi abandonada pela empresa responsável no início de 2022. Inclusive só foram executados 25% da reforma. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Itabira corre risco de surto de dengue

De acordo com o último Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa) feito pela Secretaria Municipal de Saúde, Itabira corre risco de entrar em um surto de dengue. Até o presente momento, a cidade já confirmou 11 casos positivos da doença no município, que está com o índice de infestação em 9%. O ideal é que esse número fique abaixo de 1%. De acordo com Natália Franco Barbosa de Andrade, superintendente de Vigilância em Saúde, Itabira superou a fase de alerta, que é quando os indicadores ficam entre 1% e 3,9%. (De Fato Online – Itabira)

Samu de Uberaba atendeu 3 mil chamados

O Serviço Móvel de Urgência (Samu) de Uberaba fez 3.377 atendimentos nos dois primeiros meses do ano. De acordo com relatório, foram 2.270 chamados para causas clínicas, 834 para traumas, 162 causas psiquiátricas, 62 obstétricas e 49 pediátricas. Ainda de acordo com o balanço, a maior parte dos atendimentos foi para o público masculino (1.793), seguido do feminino, com 1.579 registros, e outros cinco não informaram gênero. (Jornal da Manhã – Uberaba)

50 mil clientes com Tarifa Social

Direcionado a famílias de baixa renda, a Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) garante descontos de até 65% na conta de luz, de acordo com consumo mensal. Atualmente, ao todo, mais de 98 mil clientes da Energisa Minas Rio são beneficiados em Minas. Para ter direito ao desconto na fatura de energia a família precisa estar com os dados atualizados no Cadastro Único (CadÚnico), do governo federal. Além disso, é necessário ter renda familiar menor ou igual a meio salário-mínimo por pessoa, ou de até três salários-mínimos no caso de residências que possuam algum morador dependente de aparelho elétrico para manutenção da vida. (Diário de Manhuaçu)

Feira do azeite tem programação

A Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig) promove mais uma edição do Azeitech com programação dividida em dois momentos: no dia 29/3, a partir das 17h, terá Painel Científico on-line, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da empresa no YouTube; já no dia 31/3, das 7h às 12h, haverá o 18º Dia de Campo de Olivicultura, no Campo Experimental de Maria da Fé. A edição marca as comemorações dos 15 anos da primeira extração de azeite extravirgem no país, feita na Epamig em Maria da Fé. (Gazeta de Varginha)

Araguari tem mapeamento de cachoeiras

A Prefeitura de Araguari, através das secretarias de Meio Ambiente e de Desenvolvimento Econômico e Turismo realizou a apresentação do Plano de Trabalho e Divulgação do Início das Visitas “in loco” do Estudo Técnico de Mapeamento e Georreferenciamento das Cachoeiras do Município de Araguari. O georreferenciamento é a definição da configuração, dimensão e localização de um terreno em relação ao globo terrestre, usando métodos de levantamento topográfico para isso. Num estudo deste são encontradas várias informações acerca do terreno, mas algumas se destacam e são fundamentais em qualquer trabalho do gênero, são elas: limites da área; confrontações; coordenadas dos vértices definidores. (Gazeta do Triângulo – Araguari)

COLUNA MG – Principais destaques dos jornais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br