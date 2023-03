Montes Claros utiliza fumacê contra o aedes

A prefeitura de Montes Claros, através do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), segue com ações estratégicas para evitar a proliferação das Arboviroses (dengue, zika e chikungunya). Uma delas é a aplicação do “fumacê costal” (equipamento de pulverização portátil – foto) em locais onde é mais difícil o acesso para os carros fumacê/UBV.A escolha dos bairros ocorre a partir da análise dos casos notificados e dos índices de infestação apontados pelo Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa). O fumacê costal é importante porque chega em lugares que os veículos não alcançam. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Tiradentes fez 1ª Mostra “Toque de Mãos”

A comemoração do Dia Internacional da Mulher foi marcada por um momento especial em Tiradente. Aconteceu a abertura da 1ª Mostra “Toque de Mãos”, promovida pela Prefeitura de Tiradentes, por meio da secretaria de Assistência Social e superintendência da Mulher. O evento ocorreu na sede do Iphan e contou com a presença de autoridades locais e regionais, além da participação de notáveis mulheres representando as comunidades do município.Com cerâmicas e bordados produzidos por mulheres tiradentinas, participantes das oficinas desenvolvidas nas comunidades, a Mostra foi aberta para visitação. (Jornal Panorama – São Lourenço)

Vigilância apreende alimento em JF

Pão mofado e condições inadequadas no transporte de alimentos que teriam como destino unidades prisionais de Juiz de Fora foram constatadas em uma operação da Vigilância Sanitária. No final de semana, as autoridades de fiscalização apreenderam e descartaram a comida, que seria entregue a policiais penais e presos. Não foram divulgadas quantas marmitas e quais as condições em que elas estavam sendo transportadas.A Prefeitura de Juiz de Fora afirmou que o alimento, que não estava em condições de consumo, estaria indo para a Casa do Albergado José de Alencar Rogêdo, uma instituição de responsabilidade do Governo do Estado de Minas Gerais. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Prefeitura de Uberlândia promove leilão online

A Prefeitura de Uberlândia vai realizar, em abril, um leilão online de bens móveis e veículos. Ao todo, há quase 100 lotes, que contemplam veículos usados, sucatas de ferro velho, sucatas de informática e eletrônicos, bem como outros bens que vão desde tambores até maquinários agrícolas. As avaliações iniciais para os itens variam de R$ 150 a R$ 25 mil. O período de cadastro para os interessados e de lances já está aberto no site do leiloeiro contratado para o processo. O leilão, realizado na categoria maior lance, está programado para ocorrer no dia 4 de abril, às 8h, também pelo site do leiloeiro. (Jornal Diário de Uberlândia)

Liberdade Econômica em mais 14 cidades

O Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede), em parceria com a Prefeitura de Ouro Branco, realizou, na última sexta-feira, 10, um ato solene de assinatura dos decretos municipais de Liberdade Econômica de 14 cidades de Minas Gerais. Ao todo, Minas Gerais já conta com 321 municípios que pactuam com os princípios da liberdade econômica e, com isso, avançam em uma nova etapa de desburocratização de negócios e ampliação de mercado. A marca representa um total de 36% do estado. De acordo com o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico Fernando Passalio,. (Jornal Folha de Sabará – Sabará)

Anunciada data da Expoleste 2023

Ao empossar a nova diretoria na noite da última quinta-feira (9), a Associação Comercial e Empresarial de Governador Valadares (ACE-GV) anunciou a data da Expoleste 2023. A maior feira de negócios da região acontecerá entre os dias 17 e 21 do mês de maio.O anúncio foi feito após os 30 novos diretores e seis novos conselheiros fiscais assumirem os cargos. A solenidade aconteceu no Salão Nobre do Ilusão Esporte Clube. Os novos diretores e conselheiros ficarão à frente da instituição até 2025. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Projetos criam 5,7 mil empregos

O Governo do Estado, por meio da Invest Minas, já coleciona bons resultados na atração de investimentos nos dois primeiros meses do ano. Foram 22 projetos formalizados que, somam R$ 4,3 bilhões em investimentos, com estimativa de geração de 5.718 empregos para os mineiros. O Norte de Minas foi a região com maior destaque nos primeiros dois meses do ano, com um volume estimado de R$ 2,9 bilhões em investimentos (67% do total) e a previsão de geração de 3,3 mil empregos (57% do total). Os três municípios com maior volume de investimentos atraídos até agora em 2023 são do norte mineiro. (Jornal Diario – Pará de Minas)

