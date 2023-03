Alunos da Criativa Idade conhecem história da Caldense durante visita à sede do clube

Poços de Caldas, MG – Na tarde desta segunda-feira (13), vinte alunos do 4º ano da escola Criativa Idade visitaram a sede social da Caldense, fizeram um tour pelas instalações do clube e assistiram a uma palestra para conhecerem a história que compõe a trajetória da Veterana.

Os alunos, com idades entre 9 e 10 anos, foram levados a conhecer o passado da Caldense por meio de uma palestra, que detalhou fatos sobre a fundação da equipe em 1925, além de citar nomes marcantes que possuem extrema importância na construção do patrimônio da Veterana. Os estudantes se empolgaram conhecendo as curiosidades da instituição.

Após a apresentação, foi realizado um Quizz entre as crianças, onde foram feitas sete perguntas relacionadas à palestra e os três alunos que tiveram mais acertos ganharam uma camiseta da Caldense como premiação. Os vencedores foram os alunos: Gael, em primeiro lugar com 7 acertos; Gustavo e Miguel, ambos com 6 acertos.

Logo após o teste, os alunos foram convidados a fazer um tour pelas instalações do clube onde conheceram os ginásios Ronaldo Junqueira, Luiz Sodré Ayres e Agostinho Loyola Junqueira, além das quadras de tênis, futebol society, squash e os demais departamentos que compõem a sede social da Caldense.

Renan Muniz/Caldense