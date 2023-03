Caldense abre treino para imprensa hoje. Novos reforços devem ser apresentados

Poços de Caldas, MG – A Caldense abre hoje seus treinos para a imprensa, visando sua participação no Torneio da Morte, disputado por três times: Caldense, Patrocinense e Democrata-SL. A equipe de Poços de Caldas se prepara para enfrentar o Democrata-SL no próximo sábado às 18h, em Sete Lagoas. O adversário já jogou e perdeu para o Patrocinense (2×0) em sua casa, resultado que coloca ainda mais pressão sobre a Caldense.

Além disso, a Caldense deve apresentar na tarde de hoje alguns reforços para esta fase do campeonato. Os nomes ainda não foram anunciados, mas os atletas já estão treinando no Ninho dos Periquitos.

O “Torneio da Morte” é uma fase do Campeonato Mineiro que determina quais times serão rebaixados para o Módulo II. Cada um dos participantes faz quatro jogos, dois em casa e dois fora de casa. O time que fizer mais pontos ao fim de todas as partidas evita a queda. Em caso de empate na pontuação, os critérios de desempate são: mais vitórias, melhor saldo de gols, mais gols pró, confronto direto, menos cartões vermelhos, menos amarelos e sorteio.

Ingressos

A venda de ingressos para o jogo entre Caldense e Patrocinense, que será realizado no Ronaldão no dia 22/03 às 20h, começa na próxima segunda-feira. O preço promocional é de 20 reais para todos que pagarem em dinheiro. Somente a arquibancada coberta será utilizada e crianças menores de 12 anos terão entrada gratuita (quantidade limitada). Sócios-torcedores têm entrada livre. A sede do clube venderá ingressos nas segundas e terças das 9h às 12h e das 14h às 18h, e na quarta das 9h às 13h. Já no estádio, as vendas começam a partir das 18h na quarta-feira.