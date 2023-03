Caldense sedia 2º Encontro de Veteranos no futsal

Poços de Caldas, MG – Foi realizado na noite desta segunda-feira (13), no Ginásio Ronaldo Junqueira, o segundo encontro de associados veteranos da Caldense em jogo realizado entre as equipes Associação Atlética Caldense e Veterana.

Em uma partida bem disputada, as equipes terminaram empatadas em 3×3. Pelo time da Associação Atlética Caldense os gols foram marcados por Tiago Granato, Paulo Sock e Juninho. Pela Veterana Jadir (2) e Chiquinho (1) balançaram as redes para manter o empate no placar.

“Foi muito satisfatório a realização desse encontro. Encontros assim servem para agregar e unir mais os praticantes dessa modalidade no clube. Planejamos fazer outros encontros nas categorias 30+ e 40+ nos meses de abril e maio”, disse o diretor de futsal da Caldense, Melotto.